Ermeni güreşçi Azerbaycanlı rakibini 8-0 mağlup etti

Ermenistan Güreş Federasyonu’nun bildirdiğine göre, Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nın yarı finalinde Ermenistan Grekoromen Güreş Takımı üyesi Marat Achemyan (48 kg) Azerbaycanlı rakibi Nicat Isgandarlı’yı vakti tamamlamadan 8-0mağlup edip finale çıktı.

Yurik Mkhitaryan (51 kg) ve Aleks Margaryan (60kg) da finale çıktı, Artur Amoyan ise bronz madalya için mücadele edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/06/26/Spor-Güreş/279015