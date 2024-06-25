Hrant Dink Vakfı’ndan Ermeni okullarının mezunlarına çağrı

Hrant Dink Vakfı beş Ermeni okulunun mezunlarına çağrıda bulundu. Mesajda “Okullarınızın arşivlerini dijitalleştiriyoruz. Fotoğraflar, karne, diploma ve etkinlik broşürleri gibi belgelerinizi bizimle paylaşarak, okullarınızın hafızasını korumaya katkıda bulunabilirsiniz” dendi.

Vakıf’tan yapılan açıklama şöyle:

“Sevgili Pangaltı Anarad Hığutyun, Bomonti Mıhitaryan, Karagözyan, Getronagan ve Khorenyan Okulları Mezunları,



Hrant Dink Vakfı olarak okullarınızın arşivlerini dijitalleştiriyor, bu değerli bilgilerin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için çalışıyoruz. Çalışmayı zenginleştirebilmek için ilgili okulunuza, öğrencilere ve etkinliklere dair fotoğrafları, karne, diploma gibi belgeleri, okul etkinliklerine dair broşür ve benzeri malzemeleri bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Her türlü katkı, okulların hafızasını korumak ve aktarmak için çok değerli olacaktır.



Anarad Hığutyun Binası’na gelme imkânı olanlar materyallerini hafta içi 11.00-17.00 saatleri arasında Anarad Hığutyun Binası’na getirebilir. Gelme imkânı olmayan kişiler arsiv@hrantdink.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilir. Materyaller dijital formata çevrilip kopyalandıktan sonra sahiplerine geri verilecektir.



Katkı sağlamak isteyenler 20 Eylül 2024 tarihine kadar ilgili materyallerini bizimle paylaşabilir.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30531/hrant-dink-vakfi-ndan-ermeni-okullarinin-mezunlarina-cagri