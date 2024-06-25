Fener Rum Patrikhanesi mi ‘devlet içinde devlet’ mi?

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TÜRK DEGS Kıdemli Uzmanı Ömer Memoğlu, Ukrayna Barış Zirvesi’nde Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos’un ‘Ekümenik Patrik’ unvanını kullanarak Fener Rum Kilisesi’ni de ‘Ekümenik Patrikhane’ olarak uluslararası kuruluşlar ile aynı statüde temsil etmesine tepki gösterdi.

Bir Yeni Roma projesidir!

Yaşanan sürecin bir ‘Yeni Roma projesi’ olduğuna dikkat çeken Memoğlu, “Ekümenik Patrik algısına/yanılgısına kapılmamak ve bu oyuna gelmemek lazımdır. Hedef İstanbul’un içerisinde Vatikan benzeri özerk bir yapı oluşturulması, hedef ‘devlet içerisinde devlet’tir” dedi.

Fener Rum Patrikhanesi mi ‘Devlet içinde Devlet’ mi?

TÜRK DEGS Kıdemli Uzmanı Ömer Memoğlu: “Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Patrikhanesi mi? Yoksa ‘devlet içinde devlet’ mi? İşte size adım adım skandal…

1. Papaz I. Bartholomeos Yunan Devlet uçaklarıyla dolaşır.

2. Uluslararası konferanslarda Yeni Roma(?)’nın, Constantinople(?)’ün Başpiskoposu, Ekümenik Patrik unvanlarını kullanır.

3. Lozan Antlaşması’na göre yetki alanı olarak tanımlanan (İstanbul, Gökçeada, Bozcaada) dışında Trabzon Sümela’da her yıl ayin tertipler, şov yapar.

4. ‘Devlet içinde Devlet gibi’ hareket eder. Diplomatik temaslarda bulunur!

5. Bu Papaz’a kim dur diyecek?

Yeni Roma neresi?

TÜRK DEGS Kıdemli Uzmanı Ömer Memoğlu bu noktada Fener Rum Patrikhanesi mi yoksa ‘devlet içinde devlet’ mi? sorusunun akıllara geldiğini belirterek Dışişleri krizindeki ‘Ekümenik’ planın arka planını anlattı. Memoğlu, “Atatürk, Fener Rum Patrikhanesi’nin Osmanlı Devleti’nin yıkılmasındaki büyük rolünü ve Cumhuriyet için büyük bir tehlike olduğunu biliyordu ve bu yapı için ‘bağrımıza saplanmış bir hançer’ demiştir. Bu kiliseyi ülke sınırlarından çıkarmak için çok çabalamış fakat bunu Lozan’da başaramamıştır. Ekümenik Patrik algısına/yanılgısına kapılmamak ve bu oyuna gelmemek lazımdır. Hedef İstanbul’un içerisinde Vatikan benzeri özerk bir yapı oluşturulması, hedef ‘devlet içerisinde devlet’tir. Birileri “Ekümeniklik, Türkiye’ye fayda sağlar” diye akla zarar şeyler söylüyor! Patriğin Ekümenik faaliyetlerine yol verilmesi, ‘Patrik Ekümenik olabiliyorsa Müslüman dünyasında da bir halife olabilir’ düşüncesi kaynaklı. Patriğin ekümenik olması Türkiye’nin laiklik anlayışına aykırıdır. Hedef İstanbul içerisinde Vatikan benzeri özerk bir yapıya dönüşüm. Ekümenik Patrik zemin hazırlanıyor, Başpiskopos resmi törenlerde ekümenik sıfatıyla dolaştırılıyor.” ifadelerini kullandı.

🔴 TÜRK DEGS Kıdemli Uzmanı Ömer Memoğlu soruyor: "Fener Rum Kilisesi 'Devlet içinde Devlet' mi?"



İşte adım adım skandal…



1️⃣ Papaz I. Bartholomeos Yunan Devlet uçaklarıyla dolaşır.

2️⃣ Uluslararası konferanslarda

Yeni Roma(?)’nın, Constantinople (?)’ün Başpiskoposu,

Ekümenik… pic.twitter.com/4JuyxFzLcV — TÜRK DEGS / TURK MAGS (@turkdegs) June 25, 2024

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