Balıklı Rum Hastanesi yönetimi için Prof. Kalangos aday

Türkiye Rum toplumundan tanınmış hekim Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos bir basın toplantısı düzenleyerek Balıklı Rum Hastanesi Vakfı yönetimi için aday olduğunu ilan etti. Azınlık Hastaneleri Vakıf Yönetimi Seçimleri için hala bir yönetmelik yayınlanmasa da daha önce de Ermeni toplumundan Dikran Gülmezgil ve Prof. Dr. Toros Alcan Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi için adaylıklarını ilan etmişlerdi.

İşhan Erdinç

Kalp damar cerrahisi alanında Türkiye’nin tanınmış doktorlarından Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos Balıklı Rum Hastanesi için adaylığını açıkladı. Babası da tanınmış bir doktor olan Kalangos Galata Rum Okulu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

2023 yılında Azınlık hastaneleri vakıflarının yönetim kurulu seçimi yapabilmesi için yeni bir yönetmelik yayınlanması gerekiyordu. Ancak hala bu yönetmelik yayınlanmış değil. Prof. Dr. Kalangos, yakın zamanda hastane vakıfları için yönetmeliğin çıkmasını umduğunu dile getirdi.

Basın toplantısına Rum toplumundan bazı yöneticiler katılım gösterdi.



Kalangos, konukları Rumca selamladı. Türkçe dilinde sunum yapan Kalangos, hastane vakfı seçimlerinin ayrı tutulduğunu hatırlatarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden seçim yönetmeliğini beklediklerini söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin Efthymia Meentzlou’nun Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili başvurusuna verdiği ‘örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilme’ kararına değinen Kalangos, “AYM’nin son kararı ile birlikte şuna inanıyorum ki yönetmelik gecikmeyecek” dedi.



Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı başkanlığına adaylıklarını açıklayan Dikran Gülmezgil ve Prof. Dr. Toros Alcan’a başarılar dileyen Prof. Dr. Kalangos, Rum toplumu ile yaptığı istişareler sonrası başkan adaylığını açıklama kararını aldığını ifade etti. Kalangos, birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini önümüzdeki dönemde açıklayacağını söyledi.



Balıklı Rum Hastanesi’nde fonksiyon bozuklukları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos, “Bu sadece benim izlenimim değil. Bazı fonksiyon bozuklukları var. Bunu nasıl iyileştirebiliriz? Bunu sunacağım. Bu benim stratejik planım ve önerilerim var. Hastane, tüm Rum cemaatine ivme kazandırma teşebbüsünü ifade ediyor” dedi.

Hastane ve yaşlılar bakım evini iki ayrı başlık olarak ayıran Kalangos, başkan seçilmesi halinde sağlık hizmetlerini iyileştireceğini söyledi:

“İlk olarak verilen hizmetleri iyileştirmeliyiz. Reformları yerine getirmek için özel şirketler var. Bunlar hastaneyi denetleyecekler ve sonuçları açıklayacaklar. Hastanenin birçok ayağı var. Altı aylık denetim sonrası bize öneriler sunulacak. Yönetim kurulu da kolları sıvayarak çalışmalar yapacak. Hastaların beklentilerini dinlemeye başlayacağız.”



Hastane ile ilgili en önemli beklentinin güven ortamı yaratılması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kalangos, “Bunun yaratılması lazım. Bu sadece hasta için değil, personel için de önemlidir. Profesyonel yönetim anlayışına ihtiyaç var” dedi.



Balıklı Rum Hastanesi’nin yönetilişine ilişkin yeterli bilgiye ulaşamadığını söyleyen Kalangos, “Bana anlatılanlara göre verilen hizmet yeterli değil” dedi.



Balıklı Rum Hastanesi’nin bir vakıf hastanesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kalangos, “Para kazanması da lazım. Ancak kuruluş amacında yardımseverlik de var. Rum toplumuna mensup insanların tedavisini üstlenme, kazanç gözetmeksizin yardım etme özelliği var. Ekonomik durumlara göre vakıf tarafından bir fon hazırlanması gerekiyor. Bu şekilde hastanenin ticari yönünün yanı sıra yardımseverlik yönünü de yaratmak lazım” dedi.



Hastanenin ticari ayağına ilişkin Kalangos radyoloji, biyokimya ve girişimsel faaliyetlerin hastanenin gelirini artıracağını ifade etti. Kalangos, acil servisin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve Rum toplumuna erişilebilir halde olmasının önemli olduğunu belirtti.



Türkiye ve dünya üzerindeki birçok hastanenin uluslararası fonlardan yararlandığını ifade eden Kalangos, Balıklı Rum Hastanesi için fonlara başvurabileceklerini belirtti. Projeler arasında sigorta şirketleriyle de anlaşmalar yapmak olduğunu belirten Afksendiyos Kalangos, Rum toplumu için özel bir çalışmayı hayata geçirmek istediğini söyledi.





Özel üniversite projesi

Prof. Dr. Kalangos’un bir diğer projesi ise özel üniversite kurmak. Rum toplumunun nüfusunun azaldığına değinen Kalangos, “Topluma ivme kazandırmak lazım. Bu da özel üniversite ile olacak. Bütün vakıflarla işbirliği yapacağız. Bu projeyi hayata geçirmek lazım. Bu Balıklı için çok önemli. Kaliteli hekim ve hemşireyi bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bunu alabilmek için üniversite girişimini başlatmak lazım. Boş binalarımız var. Buraları dolduracak insanlara ihtiyacımız var. İyi bir üniversite kuracağız. Yunanca dil eğitimi de verecek. Gücümüzü ortak bir hedefe vereceğiz. Rum toplumundan çocuklarla dolsun isteriz ama gerçek de ortada.” diye konuştu



Prof. Dr. Kalangos, üniversitenin kuruluşuna ilişkin maddi kaynağın uluslararası fonlarla sağlanacağını belirtti:



“Üniversiteyi nasıl kuracağız? Fonlar var. Sponsorlara ihtiyaç var, onları motive edeceğiz. Ciddiyetsiz projelere para ödenmez.”



2015 yılında Kalangos Vakfı’nı kurduğunu, sağlık ve eğitim alanında faaliyet gösterdiğini belirten Prof. Dr. Kalangos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’na seçilmesi halinde şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyeceğini açıkladı. Kalangos, 2022 yılında hastanenin yaşlı bakımevi bölümünde çıkan yangının ardından vakfın bağış kampanyası başlattığını ancak yapılan yardımlardan ne kadar harcama yapıldığının bilinmediğini söyledi.



Hastane bünyesinde bulunan yaşlılar yurduna ilişkin Prof. Dr. Kalangos şu ifadeleri kullandı.



“Yaşlılar merkezde olacak. Kalanlarla konuşuyorum, memnun değiller. Mimari bir reform, değişim olması gerekiyor. İlk yapılacak şey, özel odalar. Özel yaşam sahası niteliğindeki alanlar yaratılacak. Bunun için yatırım gerekiyor ve fon bulacağız. Dünyada çok iyi örnekleri var. Vakıf fonunu da mobilize edeceğiz. Güvenli bir hayat alanı yaratmak önemli. ‘Yaşlılar yurdunda hayatımı sürdüreceğim’ zihniyetini bitirmek lazım.”



Sunumun ardından Prof. Dr. Kalangos, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Kalangos, yönetim kurulu listesi için “Aklımda bazı isimler var. İstişarelerde bulunacağım. Benimle aynı zihniyette olması gerekiyor” dedi. Hastane vakfının mülklerine ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirten Prof. Dr. Kalangos, hastanenin mülkten elde edilen gelirlerle ayakta durduğunu söyledi. Kalangos, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Balıklı Rum Hastanesi Vakfı hakkında temasları olduğunu da belirtti.

1960 yılında doğan Kalangos kalp hastalığı konusunda özellikle çocuklar için çalışmalar yürüten Kalangos Vakfı‘nın da kurucusu.

Hastanenin mevcut durumda yönetim kurulu başkanlığını Konstantin Yuvanidis yürütüyor.

Yönetmelik henüz yayınlanmadı

Yönetmelik yayınlanmamasına rağmen Ermeni toplumu da hareketli. Daha önce de Ermeni toplumundan Dikran Gülmezgil ve Prof. Dr. Toros Alcan Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi için adaylıklarını ilan etmişlerdi. Mevcut başkan Bedros Şirinoğlu aday olmayacağını açıklamıştı.

Azınlık toplumunda okul ve kilise vakıfları 9 yıl aradan sonra 2022 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle seçim yapabilmişlerdi. Söz konusu yönetmelikte hastane vakıfları için ayrı bir yönetmelik yayınlanacağı ve bu seçimlerin de 2023 yılının sonuna kadar gerçekleşeceği belirtilmişti. Ancak 2023 sonuna kadar yeni yönetmelik yayınlanmadığı gibi 2024’ün ilk altı ayı itibarıyla da yönetmelik yayınlanmış değil.

Bu tabloya rağmen aday olmak isteyenler çalışmalarını yürütüyor.

Yönetmelik yayınlandığında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Elmadağ Surp Agop Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi için ilgil toplumlar sandık başına giderek yeni yönetim kurullarını seçecekler.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30529/balikli-rum-hastanesi-yonemi-icin-prof-kalangos-aday