İsrail Ermeni, Rum ve diğer Hıristiyan kiliselerinden vergi alacak

Büyük Hıristiyan kiliselerinin liderleri, İsrail yetkililerini ülkedeki Hıristiyan varlığına yönelik “koordineli saldırı” yapmak ve onlara karşı vergi soruşturması başlatmakla suçladı. Kudüs Ermeni Patrikhanesi ve Rum Ortodoks Kilisesi bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bu hamle yüzyıllardır süregelen statükoyu baltalıyor ve ülkede Hıristiyanların varlığına karşı artan hoşgörüsüzlüğü yansıtıyor. İsrailli yetkililer anlaşmazlığı rutin bir mali sorun olarak görüyor.

Hıristiyan kiliseleri büyük toprak sahipleri ve emlak vergisi ödememe konusunda uzun bir geleneğe sahip olduklarını söylüyorlar. Fonlarının devletin yararına olan hizmetlere yönlendirildiğini söylüyorlar: okullar, hastaneler ve bakımevleri.

Tel Aviv, Ramla, Nasıra ve Kudüs belediyeleri son aylarda ya uyarı mektupları gönderdi ya da iddia edilen vergi yükümlülükleri konusunda yasal işlem başlattı.

ERMENİ HABER AJANSI