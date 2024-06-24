Dağıstan’da düzenlenen sinagog ve kilise saldırıları hakkında neler biliniyor?

Henri Astier ve Steve Rosenberg

Kuzey Kafkasya’da bulunan Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde silahlı kişiler iki sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasını hedef aldı. Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde düzenlenen saldırılarda en az 15 polis memuru, bir rahip ve bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Devlet medyası altı saldırganın öldürüldüğünü bildirdi. Diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor.

Saldırganların kimlikleri henüz belirlenmedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dağıstan’ın en büyük şehri Mahaçkale’de koyu renk giysili saldırganların polis arabalarına ateş ettiği görüldü. Burada bir Ortodoks rahip öldürüldü.

Eski bir Yahudi cemaatinin bulunduğu Derbent’te silahlı kişiler bir sinagog ve kiliseye saldırdı. Yerel yetkililer, her iki binanın da ateşe verildiğini söyledi.

Resmi olmayan Telegram kanalı Mash, silahlı kişilerin Derbent’teki bir binada barikat kurduğunu söyledi.

AFP haber ajansına göre, Rusya Soruşturma Komitesi bu “terör eylemleri” nedeniyle inceleme başlattı.

Pazar günü ilerleyen saatlerde polis, saldırganların arasında iki oğlunun da bulunduğu yönündeki haberlerin ardından, Sergokalinsky bölge başkanı olan yerel siyasetçi Magomed Omarov’u gözaltına aldı.

Rusya’nın en fakir bölgelerinden biri olan Dağıstan’da çoğunluğu Müslümanlar oluşturuyor.

Rusya’nın iç güvenlik servisi FSB’nin başkan yardımcısı, bir haftadan az bir süre önce Mahaçkale’de “terörle mücadele tedbirlerinin” görüşüldüğü bir toplantıya başkanlık etti. Toplantının amacı, “ulaşım, oteller ve diğer kamusal alanların” güvenliğini artırmaktı.

Nisan ayında FSB, Dağıstan’da bir önceki ay Moskova’daki Crocus Belediye Binası’na düzenlenen saldırıya karıştığından şüphelenilen dört kişiyi tutukladı.

IŞİD’in üstlendiği saldırıda 140’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

https://www.bbc.com/turkce/articles/cd111q30w0no