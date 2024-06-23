Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki silahlı saldırılarda 6 polis öldü

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. Saldırılarda 6 polis ve 1 papaz hayatını kaybetti. 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Silahlı kişilerin Mahaçkale’deki bir polis noktasına ve Derbent’teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verilen açıklamada, polislerden 6’sının öldüğü, 12’sinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Dağıstan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Derbent’teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyanin-dagistan-bolgesindeki-silahli-saldirilarda-6-polis-oldu-864725.html