İsrail’den Filistin’i resmen tanıyan Ermenistan’a tepki

Ermenistan’ın Filistin’i devlet olarak resmen tanımasının ardından İsrail, Ermenistan’ın büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Filistin Kurtuluş Örgütü ise kararı olumlu karşıladı.

Ermenistan’ın, Filistin’i resmen tanıması üzerine İsrail karara tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı açıklamaya göre, Ermenistan’ın İsrail’deki büyükelçisi kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin el-Şeyh, Ermenistan’ın kararını memnuniyetle karşıladı.

El Şeyh, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Bu, hukuk, adalet, meşruiyet ve Filistin halkımızın kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi için bir zaferdir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Gazze’de derhal ateşkes sağlanması yönündeki Birleşmiş Milletler (BM) kararını desteklediği ve çeşitli uluslararası platformlarda Filistin meselesine barışcıl ve kapsamlı çözüm bulunmasını savunduğu kaydedilmişti.

Bakanlık açıklamasında, “Uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanımaktadır” ifadelerine yer vermişti.

Filistin’i Ermenistan öncesinde Mayıs ayında İspanya, İrlanda ve Norveç bağımsız ve egemen bir devlet olarak resmen tanımıştı. Halihazırda Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 144’ü Filistin devletini tanıyor. İsveç, 2014 yılında Filistin’i devlet olarak tanıyan ilk AB üyesi olmuştu. İsveç’in ardından Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti Macaristan, Polonya ve Romanya da Filistin’i devlet olarak tanımıştı. (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/521490/israilden-filistini-resmen-taniyan-ermenistana-tepki