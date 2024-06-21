Ermenistan Filistin’i tanıdı, Ankara açıklama yaptı: “Vicdanın gerekliliği”

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Filistin devletini tanımasından memnuniyet duyduklarını belirten bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında, “İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz” denildi.

Filistin devletinin tanınmasını “uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği” olarak niteleyen Bakanlık, “Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuk ve eşitlik ilkesine, egemenlik ve halkların barış içinde yaşamasına bağlılığımızı vurgulayarak Filistin devletini tanıyoruz” denilmişti.

https://t24.com.tr/haber/ermenistan-filistin-i-tanidi-ankara-aciklama-yapti-vicdanin-gerekliligi,1170468