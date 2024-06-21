Bartholomeos’un barış zirvesine katılması tepki çekti

“Ukrayna Barış Zirvesi”ne İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Başpiskoposu Bartholomeos’un da katılması tartışmalara neden oldu.

Ukrayna ve İsviçre’nin eşgüdümünde İsviçre’de dışişleri bakanları statüsünde düzenlenen “Ukrayna Barış Zirvesi”ne İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Başpiskoposu I. Bartholomeos’un katılması tartışmalara neden oldu. Patrikhanenin “ekümenik” (dinsel birlik) sıfatıyla zirveye katıldığı ve başpiskopos ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ikili görüşme gerçekleştirdiği ve zirvenin sonunda açıklanan ortak bildiriye devlet sıfatıyla imza attığı ileri sürüldü.

İSVİÇRE VE UKRAYNA’DAN İZAH İSTENDİ

Dışişleri Bakanlığı, kamuoyunda çıkan iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, iddialara ilişkin yazılı yanıt verdi. Sözcü Keçeli, “Fener Rum Patrikhanesi’nin Fener Rum Patrikhanesi’nin, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Keçeli, ortak bildiriye patrikhanenin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialara yönelik zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izah istendiğini açıklarken Keçeci, “Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir (uzaktır)” açıklamasında bulundu.

‘TEPKİ GÖSTERİLDİ Mİ?’

Emekli Büyükelçi Onur Öymen, patrikhanenin zirveye katılmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Öymen, “Patrikhanenin Lozan Barış Antlaşması’na göre herhangi bir statüde böyle bir toplantıya katılma hakkı yoktur. Katılması Lozan’a aykırıdır. Lozan’a göre patrik İstanbul’daki Rum azınlığın sadece dini konularıyla ilgilenmekle hükümlü. Bunun dışında başka hiçbir yükümlülüğü yoktur. Patrikhaneye ekümenlik konusunda taviz verildi. Tavizin ötesinde birçok batılı ülke ekümenlik konusunda değişik adımlar atıyor. Bütün kuruluşların ekümünlik konusunda net karşı adımlar atmalı. Kim davet etmiş? Türk delegasyonunun katılacağından haberi var mı? Tepki gösterildi mi? Tepkinin sonucu ne oldu? Asıl bu soruların yanıtı daha önemli. Bakanlık bunları yanıtlaması gerekiyor” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi