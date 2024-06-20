Patrik Maşalyan Girit’te hafta boyunca temaslarda bulundu

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Girit’teki temaslarına devam ediyor. Girit Ermeni Kilisesi bilindiği üzere Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne bağlı.

Patrik Maşalyan’a ziyaretinde yardımcısı Kaspar Garabedyan ve Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan eşlik ediyor.

Patrik Maşalyan Girit’te, Başepiskopos Yeznig Bedrosyan ve Girit Ermeni Kilisesi ruhanilerince karşılandı. Karşılamada Girit Ortodoks Kilisesi’nden Başepiskopos Yevginyos da da vardı.

Maşalyan Girit’e bu ilk ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunuyor ve Girit Ermeni toplumu ile çeşitli fırsatlarda biraraya geliyor.

Maşalyan ziyaretinde ilk olarak Surp Minas Kilisesi’ni ziyaret etti. Patrik Maşalyan “Hraşapar” ayini ile karşılandı. Burada Girit Ortodoks Kilisesi’nden Başepiskopos Yevginyos da yer aldı ve Maşalyan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Patrik Maşalyan da bir teşekkür konuşması yaptı. Girit’te Rum ve Ermeni toplumlarının birarada yaşamalarının önemini vurguladı.

Daha sonra ruhani merkezde Maşalyan onuruna bir yemek verildi, iki dini önder birbirlerine karşılıklı hediyeler verdiler ve sonrasında Aziz Katerina Müzesini gezdiler, ikonaları yakından gördüler.

Patrik Maşalyan 23 Haziran Pazar günü de Surp Hovhannes Garabed Kilisesi’nde badarak ayini düzenledi.

Patrik Maşalyan’ı 24 Haziran Pazartesi günü İstanbul’a dönmesi bekleniyor.

Agos