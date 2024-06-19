Norayr Daduryan okurları ile buluşuyor

Agos Ermenice sayfalarının yazarlarından Norayr Daduryan İstanbul’da okurları ile buluşacak.

Agos Ermenice sayfalarında her hafta bir kelimenin etimolojisini ve Ermenice edebiyatında nasıl kullanıldığını yıllardır kale alan Norayr Daduryan İstanbul’da.

Uzun süredir ABD’de yaşayan İstanbul doğumlu yazar bu yaz bir süre için İstanbul’da olacak.

Bu çerçevede bazı söyleşilere de katılacak.

Bunlardan ilki 25 haziran Salı günü Pangaltı’daki Nostalji Kitap&Kafe’de.

“Ermeni edebiyatında bir gezinti” temalı söyleşi Ermenice olacak.

Saat 20.00’de başlayacak söyleşiyi Sayat Nova Korosu düzenliyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30498/norayr-daduryan-okurlari-ile-bulusuyor