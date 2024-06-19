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Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti

2024-06-18

Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 26. kez gerçekleştirilen “Dinler Buluşması” etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik…

Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 26. kez gerçekleştirilen “Dinler Buluşması” etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.

Mersin‘de Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle organize edilen etkinlik, farklı dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Asri Mezarlığı’nda düzenlendi.

Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti

Programa, Müftülük adına imam Vehbi Saygılı, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi Pederi Roshan Cordeiro ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin katıldı.

Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilen etkinlikte ilahiler okundu, kilise korosu müzik dinletisi sundu. Daha sonra yan yan dua eden din adamları birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Vatandaşların da yer aldığı program, bayramlaşma töreniyle son buldu.

https://hyetert.org/wp-admin/post.php?post=515787&action=edit

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