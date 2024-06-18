Efes’teki 1900 yıllık kütüphanede akşam yemeği ‘deneyimi’ İzmir Marşı ile bitti

Amerikan Windstar cruise gemisinin yolcuları için 2017’den beri Efes Antik Kenti’nde en görkemli yapılarından 1900 yıllık Celsus Kütüphanesi’nde düzenlediği akşam yemeği, aydınlatıldığı için akşamları da ziyarete açık olan antik şehri gezmeye gelenler tarafından protesto edildi. Organizasyon nedeniyle kütüphaneye sokulmayan yerli turistler, beyaz örtülü masalarda oturan cruise gemisi yolcularına karşı 10. Yıl ve İzmir Marşları söyledi. Akşam yemeği iptal edildi, gemi yolcuları Efes’ten ayrıldı.

Windstar Cruises şirketinin gemisi uzun yıllardır düzenlenen Ege turu için Kuşadası’na geldi.

2017’den bu yana şirket gemi yolcularını Efes Antik Kenti’ne götürüp, kentte ayakta kalan en görkemli yapılardan Celsus Kütüphanesi’nin önünde akşam yemeğinde ‘ağırlıyor.’

Sea Song Tours, Kültür Bakanlığına ücret ödeyerek Windstar Cruises gemisinin yolcuları için #efes antik kentinde yemek org. düzenlemiş.Yazık pic.twitter.com/l0S7ePFOTF — Tarih ve Medeniyet (@medeniyet_tarih) June 28, 2017

Beyaz örtülü masaların kurulduğu yemek organizasyonuna bir oda orkestrası da eşlik ediyor, beyaz eldivenli garsonlar servis yapıyor.

Yemek sırasında Efes’in bu kısmı diğer ziyaretçilere kapatılıyor.

2017’den beri yapılan bu yemek organizasyonu Windstar şirketinin sayfasında “hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim” olarak pazarlanıyor:

“Bu özel etkinlikte, Ege Oda Orkestrası size serenat yaparken Roma kalıntılarıyla çevrili yıldızların altında yemek yiyerek hayatta bir kez yaşayabileceğiniz bir deneyimin keyfini çıkarın. Efes’e Windstar misafirlerinin tüm alanı kendilerine ayırdığı saatlerden sonra girin ve güzel örtülerle donatılmış masaları ve tam zamanında batan güneşi bulun. Daha sonra beyaz eldivenle servis edilen yerel mutfaktan 3 çeşit yemek yerken kalıntılar aydınlanır. Her şey beklediğiniz gibi. Kalabalık yok. Acele yok.”

Ama bu kez binlerce dolarla bu deneyimi satın alan Cruise gemisinin yolcuları, hayatta bir kez yaşanacak başka bir deneyimi tecrübe etti.

Efes ışıklandırıldığı için artık akşamları da ziyaretçiler gezebiliyor. Dün akşam ABDli Windstar cruise gemisi ile Türkiye’ye gelen turistler, Efes’in kütüphane bölümünde müzikli yemek yiyorlar😳 pic.twitter.com/Mc4j8wPd9c — mori (@Moritz112396) June 18, 2024

Windstar Cruises şirketinin yemekli organizasyonu nedeniyle ziyarete kapatılan Efes Antik Kenti’ndeki Celsus Kütüphanesi’ni akşam ziyarete gelen yerli turistler içeri alınmayınca, önce sloganlar ve alkışlar ardından da 10. Yıl ve İzmir Marşlarını söyleyerek yemeği protesto etti.

Efes Antik Kenti’nde, Celsus Kütüphanesi’ne girmek isteyen Türk vatandaşlar, yabancı uyruklu kişilerin yemek organizasyonu nedeniyle içeri alınmadı. Vatandaşlar alkışlarla protesto gerçekleştirdi. pic.twitter.com/2hXqdZk3oi — izmirgibiyiz 🇹🇷 (@izmirgibiyiz) June 17, 2024

Protestoyu önce oturdukları masalardan videoya çeken cruise yolcuları, bir süre sonra antik şehri terk etti.

Antik şehrin zengin turistlere yemek organizasyonu için kullanılmasına ve kapatılmasına sosyal medyadan tepkiler geldi.

1900 yıllık Celsus Kütüphanesi

Efes’in en ünlü ve görkemli yapılarından biri olan kütüphane binası, M.S 117 yılında senatör Gaius Julius Celsus Plemaeanus için vefatından sonra oğlu Galius Julius Aquila tarafından yaptırıldı. Celsus’un mezarı da binanın zemin katın altındaki mezar odasında bulunuyor. Parşomenlerin saklandığı bölümlerin yer aldığı kütüphanenin girişinde Sophia (irfan), Episteme (bilgi), Ennoia (zeka) ve Arete (erdem) heykelleri yer almaktaydı.

https://serbestiyet.com/dis-haber/efesteki-1900-yillik-kutuphanede-aksam-yemegi-deneyimi-izmir-marsi-ile-bitti-170996/