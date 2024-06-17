Hristiyan Film, İşitme Engelliler için Sınırları Kaldırıyor

‘Jesus – a Deaf Missions Film’ adlı proje, işitme engelli bireylere İsa Mesih’in hikayesini öğrenme fırsatı sunacak. Bu ay prömiyeri yapılacak olan film, işitme engelli bireyler tarafından yazılıp yapımcılığı üstlenildi. Böylece İncil’de İsa’nın yaşamına dair bilgiler, hiçbir engele takılmadan sunulacak.

Filme katkıda bulunanlar, Jesus Film Project ve bazı Hristiyan kuruluşlarla bir araya geldi. Film ayrıca İngilizce altyazı içerecek.

Jesus Film Project, Müjde mesajını herkese ulaştırmak için Hristiyan filmlerini 2 bin’den fazla dile çevirdi. Jesus Film Project’in Genel Müdürü Josh Newell, ‘‘Herkesin İsa’nın sevgisini ve merhametini öğrenmesini istiyoruz. Ayrıca herkesin Hristiyanlarla ilgili filmleri izleyebilmesi için engelleri yıkmak istiyoruz. Müjde’nin (Tanrı Sözü) ulaşamadığı işitme engelli bireylerle iletişim kurabildiğimiz için çok mutluyuz’’ dedi.

Deaf Missions’ın Medya Sorumlusu ve Yapımcısı Joseph Josselyn, ‘‘İşitme engelli bireylerin vereceği tepki beni heyecanlandırıyor. İsa’nın yaşamını hiçbir engel olmadan izleyebilecekler’’ dedi.

(Kaynak: Christian Today)

https://haber.sat7turk.com/hristiyan-film-isitme-engelliler-icin-sinirlari-kaldiriyor/