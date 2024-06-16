Ateist Yazar Richard Dawkins, Kültürel Hristiyan Olduğunu Söyledi

‘Tanrı Yanılgısı’ adlı kitabın yazarı olan ateist Richard Dawkins, kendisinin kültürel Hristiyan olduğunu açıkladı.

Dawkins, Birleşik Krallık’ta Hristiyanların sayısının azalmasından dolayı mutlu olduğunu, ancak Hristiyanlığın yerini başka bir dinin alması olasılığından rahatsız olduğunu belirtti. Farklı dinlere ait bayramların kutlanması nedeniyle endişeli olduğunu söyleyen ünlü yazar, ‘‘Hristiyan bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Hristiyanların sayısının azalmasından dolayı mutluyum, ancak katedrallerimizi ve güzel kiliselerimizi kaybetme ihtimali beni endişelendiriyor. Kendimi kültürel Hristiyan olarak tanımlıyorum. Hristiyanlığın yerine başka bir dinin geçmesi ülkemiz adına korkunç olur’’ dedi.

Yazarın sözleri üzerine paylaşımda bulunan Christian Concern, ‘‘Birkaç yıl önce bu sözlerin Richard Dawkins’in ağzından çıkacağını kim düşünebilirdi?’’ diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Yazar Chine McDonald, ‘‘Hristiyanlık da dahil olmak üzere tüm dinlere karşı olan Yeni Ateizm ile mücadelede uzun bir yol kat ettik. İdeolojileri İsa Mesih’e duyulan sevgiyle kısa zaman içinde alt üst oldu’’ dedi.

Herhangi bir dine karşılık her zaman Hristiyanlığı tercih edeceğini söyleyen Dawkins, ‘‘Hristiyanlığa inanmasam bile, kültürel açıdan Hristiyan bir ülkede yaşamaktan dolayı mutluyum’’ dedi.

Dawkins, Hristiyanlığı terk etmeden önce Anglikan yaşam tarzına sahipti.

(Kaynak: Christian Today)

https://haber.sat7turk.com/ateist-yazar-richard-dawkins-kulturel-hristiyan-oldugunu-soyledi/