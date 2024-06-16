Elvis Presley’e Ait Kutsal Kitap Açık Artırmada

Elvis Presley’in el yazısıyla düştüğü notların yer aldığı Kutsal Kitap, 30 bin dolar başlangıç teklifiyle açık artırmaya çıktı.

Müzik tarihinin bu önemli parçası, Elvis’in kuzeni Patsy Presley ve babası Vernon Presley tarafından bulundu. Kutsal Kitap, Elvis Aaron Presley’in isminin yer aldığı altın kabartmalı kapak ve altı çizili ayetlerle dikkat çekiyor. Eyüp 31:24-26’de yer alan, ‘‘Eğer umudumu altına bağladımsa, saf altına, ‘Güvencim sensin’ dedimse, servetim çok, varlığımı bileğimle kazandım diye sevindimse, ışıldayan güneşe, parıldayarak hareket eden aya bakıp da’’ ayetinin altı çizili olduğu görüldü.

Rock’n Roll’un kralına ait vasiyetin yanında Patsy Presley’in el yazısıyla yazılmış bir mektubu da yer alıyor. Mektupta Patsy, ‘‘Elvis’in vefatından kısa bir süre sonra, amcam Vernon (Elvis’in babası) ile birlikte kişisel eşyalarını toplamak için Graceland’deki yatak odasına gittik. Komidindeki üç kitaptan biri Kutsal Kitap idi. Vernon, saklamam için kitapları eve götürmemi istedi’’ ifadesinde bulundu.

Elvis, esenlik bulmak ve teşvik almak için Tanrı Sözü’ne sık sık başvururdu. Sahneye çıkmadan önce dua ettiği biliniyor. Açık artırma, hayranlarına ve koleksiyonculara Elvis Presley’in hayatından son derece kişisel bir parçaya sahip olma fırsatı sundu.

(Kaynak: Christian Today)

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