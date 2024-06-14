Paşinyan’ın açıklamasına yanıt

Bir dakikadan az

Bir dakikadan az

KGAÖ, Paşinyan’ın açıklamasına yanıt verdi

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın örgütten çekilme olasılığına ilişkin son açıklamalarına rağmen, Erivan’ın bloğun tam üyesi olmaya devam ettiğine inanıyor.

Bu durum KGAÖ Sekreterliği tarafından TASS’a bildirildi.

KGAÖ Sekreterliği, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin KGAÖ etkinliklerine katılımındaki gözle görülür azalmaya rağmen, örgütün tam üyesi olmaya devam ettiği gerçeğinden yola çıkıyoruz”,- diye vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın, Paşinyan’ın sözlerinin, Ermenistan’ın KGAÖ’den ayrıldığı anlamına gelmediğine dair açıklamalarına da dikkat çekildi.

Başbakan Nikol Paşinyan’ın, devlet bütçesi uygulama raporuna ilişkin son konuşmasında bir sonraki mantıklı adımın KGAÖ’den ayrılmak olacağını açıkladığını hatırlatalım.

Ermenistan Kamu Radyosu