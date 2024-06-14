Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Antakya ve Tarsus’ta Kutlanacak

Bayram Ayinleri Episkopos Kayyal Önderliğinde İcra Edilecek

Her yıl geleneksel olarak Hatay/Antakya’da Tarihi Mağara Kilise olan Saint Pierre Kilisesinde kutlanan “Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı” bu yıl da Kutsal Ayinle ve geniş katılımla kutlanacak. Gerçekleştirilecek olan Kutsal Ayine, Patrik Yardımcı Episkoposu ve Lübnan Peygamber İlyas Manastırı Baş Rahibi Konstantin Kayyal da iştirak edecek. Bu yıl Mersin/Tarsus’taki Tarihi Aziz Pavlus Kilisesinde de Kutsal Ayin icra edilecek.

Antakya ve Tarsus’ta İki Ayrı Ayin

Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı, azizlerin isimlerini taşıdığı Antakya ve Tarsus’taki iki tarihi kilisede yapılacak olan ayinlerle kutlanacak.

Bayram dolayısıyla ilk tören Mersin/Tarsus’ta Aziz Pavlus Kilisesinde gerçekleştirilecek. İkinci tören ise Hatay/Antakya’da Saint Pierre Mağara Kilisesinde icra edilecek. Bayram Ayinlerine, Patrik Yardımcı Episkoposu ve Lübnan Peygamber İlyas Manastırı Baş Rahibi Konstantin Kayyal’ın da katılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Antakya kürsümüzün kurucuları olan Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Kutsal Ayini, Patrik Yardımcı Episkoposu ve Lübnan Peygamber İlyas Manastırı Baş Rahibi Konstantin Kayyal önderliğinde icra edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Episkopos Kayyal’ın önderliğinde gerçekleştirilecek olan Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Kutsal Ayinleri; 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 13.30’da Tarsus’ta Tarihi Aziz Pavlus Kilisesinde, 29 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 08.00’de Antakya’da Tarihi Mağara Kilise Saint Pierre’de icra edilecek.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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