Ermenistan’da protestolar patlak verdi

Paşinyan’ın açıklamalarının ardından, köylerin Azerbaycan’a geri verilmesi gibi politikalarını eleştiren ve istifasını isteyen protestocular ile polis arasında çatışmalar çıktı.

Yerevan’dan gelen raporlar ve video görüntülerinde, polisin parlamento çevresinde toplanan protestoculara ses bombası attığı görüldü. Protestocular daha sonra hükümet binasına yönelip dağıldı.

“METİN ‘DÜZENLENMELİ'”

Rus haber ajanslarına konuşan polis yetkilileri, 17 polisin yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanlığı ise 79 sivilin yaralandığını ve 98 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD destekli Radio Liberty’nin Ermeni servisi Azatutyun, protesto lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın, Paşinyan ile “barışçıl bir şekilde ayrılma şartlarını” görüşmek için görüşme talep ettiğini söylediğini aktardı.

Ermeni haber sitesi CivilNet, Paşinyan’ın, Azerbaycan ile önerilen anlaşmanın metninin “oldukça olgun” olduğunu ve “düzenlemelerden” sonra imzalanabileceğini söylediğini belirtti.

BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANACAK

Hem Ermenistan hem de Azerbaycan, 1980’lerin sonlarında Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki çatışmadan kaynaklanan Sovyetler Birliği’nin en uzun süreli çatışmalarından birini sona erdirmek için bir barış anlaşması imzalama niyetlerini defalarca dile getirdi.

Eylül 2023’te Azerbaycan, Karabağ’ı yeniden kontrol altına alarak bölgenin Bakü’den bağımsızlığını sona erdirdi ve Azerbaycan Türkleri uzun süre sonra Karabağ’a döndüler. İki taraf o zamandan beri barış anlaşmasını müzakere ediyor ve kapalı ve ağır silahlarla donatılmış 1.000 km (625 mil) uzunluğundaki sınırlarını belirliyor.

Aylarca süren duraklamaların ardından, Ermenistan geçen ay 1990’ların başından beri işgal ettiği dört Azerbaycan köyünü geri vererek görüşmelerde büyük bir engeli aştı.

RUS BARIŞ GÜCÜ TAMAMEN ÇEKİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış anlaşmasını imzalamadan önce Ermenistan’ın anayasasından Karabağ bağımsızlığına yapılan dolaylı bir atfı kaldırmasını talep etti. CivilNet, Paşinyan’ın çarşamba günü anayasa değişiklikleri konusundaki ısrarın barış sürecini “torpido” etmeye yönelik bir girişim olduğunu, ancak anlaşmanın hala iyi bir şekilde ilerlediğini söylediğini aktardı.

2020’de Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren savaşın ardından Karabağ’a konuşlanan Rus barış gücü birlikleri, çarşamba günü tamamen çekildi. Ermenistan, Rusların Karabağ’ı yeniden ele geçirmesini engellemekte başarısız olmasını eleştirdi.

Paşinyan ayrıca parlamenterlere Rusya’nın taahhütlerini yerine getirmediğini düşündüğünü ve Ermenistan’ın Rusya liderliğindeki eski Sovyet devletleri güvenlik grubundan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (CSTO) ayrılmaya kararlı olduğunu söyledi. Armenpress haber ajansı, Paşinyan’ın “Ayrılacağız. Ne zaman çıkacağımıza karar vereceğiz… Endişelenmeyin, geri dönmeyeceğiz” dediğini aktardı.

Cumhuriyet Gazetesi