Ermenistan’da polisten protestoculara müdahale: 101 kişi yaralandı

Ermenistan’da Tavuş bölgesindeki dört sınır köyünün Azerbaycan’a iade edilme kararına karşı protestolar sürüyor. Polis 12 Haziran’daki protestolarda göstericilere karşı sersemletici bomba kullandı. 101 kişi yaralandı, 85’i taburcu edildi. Olayda gazeteciler de yaralandı.

Başkent Yerevan’da Baghramyan Bulvarı’nda gerginlikler tırmanırken polis ses bombası kullandı.

Başpiskopos Bagrat Galstanyan liderliğindeki “Vatan İçin Tavuş” hareketinin destekçileri Parlamento önünde miting düzenlerken, binada soru-cevap oturumu da sürüyordu.

Parlamento Başkanı Alen Simonyan oturum sırasında polisin “haklı olarak flaş bombası kullandığını” söyledi.

Polisten yapılan açıklamada, Baghramyan Caddesi ile Demirciyan Caddesi’nin kesiştiği noktada düzenlenen mitinge katılan bazı katılımcıların polis duvarını aşmaya çalışırken polis memurlarına şişe fırlattığı, polislerin kask ve coplarını tuttuğu belirtildi.

Protestocular, aralarında “kolluk kuvvetlerine şişe atan” provokatörlerin bulunduğunu iddia ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Baghramyan Caddesi’nde yaşanan olaylar sonucunda 101 sivil ve polis tıbbi yardıma başvurdu.

85 kişi gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildi. Protesto hareketinin liderliğini yürüten Başepiskopos Gasltanyan hastanede yaralıları ziyaret etti.

Ermenistan’daki hak örgütleri ve protestocular ise uzun süredir polisin gösterilerde orantısız şiddet kullandığını belirtiyor.

Polis müdahalesi sonucu gazeteciler de yaralandı.

Başbakan Nikol Paşinyan, 12 Haziran’da Baghramyan Caddesi’nde sersemletici ses bombası kullanılmasına değinerek, polisin müdahalesinin yasal ve profesyonel olduğunu söyledi. Paşinyan’a göre polis benzer vakaların hepsinde aynı şekilde hareket edecek.

Paşinyan, “Ermeni Katolikosu ve Robert Koçaryan liderliğindeki hareketin mensupları polislere saldırıda bulundu. Polisin tepkisi yasal ve profesyoneldi ve tüm benzer durumlarda polis aynı şekilde hareket edecektir. Protestocular, ülkenin en yüksek yasama organına saldırmak için polis zincirini zorla kırmaya çalıştı. Polis, Ermenistan’ın yasama enstitüsünü savundu, Ermenistan’ın devletini savundu” dedi.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Civilnet)

Agos