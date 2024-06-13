Ermenistan, Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden çekiliyor

Ermanistan Başbakanı Nikol Paşinyan Çarşamba günü parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetinin Rusya, Belarus ve eski Sovyet Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın dahil olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çekileceğini duyurdu.

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Rusya ile arası giderek açılan Ermenistan daha önce ittifaka katılımını dondurmuş, ortak askeri tatbikatlara katılımını iptal etmiş ve KGAÖ zirvelerine katılmamıştı. Dün parlamentoda gerçekleştirdiği soru-cevap oturumunda, Ermenistan’ın KGAÖ’den tamamen ayrılacağını ilk kez belirten Paşinyan, hükümetin son hamleyi ne zaman yapacağına ise daha sonra karar vereceğini söyledi.

Rus yetkililerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Rusya, Ermenistan’ın geçen yıl Putin’i Ukrayna’daki Rus eylemleriyle bağlantılı savaş suçları işlediği iddiasıyla suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne katılma kararından özellikle rahatsız olmuştu.

Ukrayna’da halihazırda devam eden ve üçüncü yılına giren çatışmalarla meşgul olan Moskova, Ermenistan’ın batıya doğru kaymasından duyduğu endişeyi açıkça dile getirmiş ancak farklılıkları önemsiz göstermeye çalışmıştı.

Milliyet Gazetesi