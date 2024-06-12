Dubai’ye sınır dışı edilen IŞİD’li, kiliseye yönelik saldırıdan aranıyor!

Türkiye’de eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen IŞİD’li Urfa Siverek’te yakalandı. İstanbul’dan Siverek’e geliş amacını ‘gezmek’ olarak ifade eden bu kişi için sınır dışı edilme kararı verildi. Dubai’ye gönderilen IŞİD’li buradan Ukrayna’ya geçti. Ukrayna’da IŞİD’lilerle temasa geçen bu kişinin Sarıyer’deki kilise saldırısının şüphelilerinden biri olarak arandığı ortaya çıktı.

Terör örgütü IŞİD’in Afganistan’daki yapılanması olan Horasan Grubu’na geçen 14 Temmuz’da kapsamlı bir operasyon yapıldı. Başakşehir’de kaçak medrese kurdukları belirlenen IŞİD’lilerin 12’si yakalandı. Ele geçirilen yazışmalarda IŞİD’in eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen Tacikistanlı Solekh Umarov (29) ise yakalanamadı.

SİVEREK’TE YAKALANDI

Ekipler, İstanbul’dan kaçan bu kişinin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda sonrası Umarov’un Urfa Siverek’e gittiği belirlendi. Polis ekipleri Umarov ile birlikte bir başka IŞİD mensubunu Siverek’e geldikleri günün akşamı yakaladı. Umarov sorgusunda, İstanbul’dan Siverek’e gezmek için geldiğini söyledi.

SURİYE’YE GEÇMEYE ÇALIŞTI

Sorgusunda, Türkiye’ye ilk olarak Eylül 2017’de Rusya üzerinden geldiğini söyleyen Umarov, 16 Aralık 2021’de İstanbul’da yakalandı. Edirne’deki Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen Umarov, bu merkezde 1 yıl kadar kaldıktan sonra salıverildi. Bir kez daha İstanbul’a gelen Umarov, IŞİD’in Horasan yapılanması ile hareket etti. Başakşehir Bayramtepe’de IŞİD’lilerin kurduğu kaçak medrese gidip gelen Umarov, buradaki yapılanmasının kilit isimlerinden biri olarak konumlandı. Bir ara Hatay üzerinden Suriye’ye geçmeye çalışan Umarov, geçişi başaramayınca bir kez daha İstanbul’a döndü.

DUBAİ’YE GÖNDERİLDİ

Umarov Urfa’daki sorgu işlemi sonrası sınır dışı edildi. Umarov, 6 Ekim 2023 günü Dubai’ye gönderildi. Dubai’ye gönderilen IŞİD mensubu Umarov, buradan Ukrayna’ya geçti. Ukrayna’da IŞİD’lilerle temasa geçen Umarov’un bir kez daha İstanbul’a döndüğü anlaşıldı.



IŞİD mensubu Solakh Umarov Siverek’de yakalandıktan sonra sorgulandı.

KİLİSE SALDIRISINDA ÇIKTI

Umarov hakkında, IŞİD’in Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yönelik saldırıdaki rolü nedeni ile arama kararı verildiği anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 24 Nisan 2024 tarihli yazısına göre Umarov’a yönelik arama kararını İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği verdi.

https://halktv.com.tr/service/amp/gundem/dubaiye-sinir-disi-edilen-isidli-kiliseye-yonelik-saldiridan-araniyor-842597h