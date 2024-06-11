“Sınırın açılması için Türkiye tarafında adım görmüyoruz”

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinden Ermenistan’ın özel temsilciliği görevini yürüten Ruben Rubinyan, “Türk tarafında Ermenistan sınırının açılması yönünde bir adım görmüyoruz ama anlaşmaların yerine getirileceğini umuyoruz” dedi.

Rubinyan 11 Haziran Salı günü parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rubinyan, “Temmuz 2022’de varılan ve Ermenistan ile Türkiye arasındaki kara sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahibi kişilere açılmasını öngören anlaşmadan bahsediyoruz. Ermenistan tarafında tüm altyapı çalışmalarımızı tamamladık, kontrol noktası faaliyete hazır. Türk tarafında bu anlaşmanın uygulanmasına yönelik herhangi bir adım görmedik ancak bu adımların uygulanacağını umuyoruz” dedi.



Rubinyan Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri arasında yeni bir toplantı yapılması konusunda anlaşma sağlandığı ancak tarihin belli olmadığı bilgisini verdi.



Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra başladı. Ermenistan ve Türkiye Ruben Rubinyan ile Serdar Kılıç’ı sürecin özel temsilcileri olarak belirledi. Temsilcilerin ilk toplantısı Moskova’da gerçekleşti. Daha sonra temsilciler Viyana’da üç toplantı daha yaptı.



1 Temmuz 2022’de Viyana’da yapılan görüşmede Rubinyan ve Kılıç, sırasıyla Ermenistan ve Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarına Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçme olanağı sağlanması konusunda anlaşmaya vardılar..



Ermenistan, Margara (Alican) sınır kapısında yeni bir gümrük karakolu inşa etmek için 733 milyon dram tahsis etti. İnşaat çalışmaları tamamlandı, gümrük idaresi faaliyete hazır.

(Civilnet)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30464/sinirin-acilmasi-icin-turkiye-tarafinda-adim-gormuyoruz