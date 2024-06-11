Okullar arası turnuvada ırkçı sloganlar

Getronagan Ermeni Okulu’nun da katıldığı okullar arası özel bir spor turnuvasında ırkçı sloganlar atıldı. Öğretmenler ve yetkililerin araya girmesi ve uyarısıyla sloganlara son verildi.

Edindiğimiz bilgilere göre Beyoğlu Anadolu Lisesi’nin düzenlediği okullar arası bir spor turnuvasında Getronagan Ermeni Lisesi öğrencilerinin İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı futbol maçı sırasında izleyicilerden “Mülteciler dışarı” gibi ırkçı sloganlar geldi.

Öğretmenlerin ve yetkililerin anında uyarısıyla sloganlar kesildi ve turnuvaya takımlar devam etti. Getronagan Okulu yetkilileri konunun hızla kapandığını ve okulun turnuvaya devam ettiğini, takımın final maçı oynayacağını belirttiler.

Turnuvada okullar, futbol, basketbol ve voleybol dallarında yarışıyor.

Maçlar İTÜ Ayazağa Tesisleri’nde oynanıyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30465/okullar-arasi-turnuvada-irkci-sloganlar