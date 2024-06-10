‘Sümela Manastırı’ndaki restorasyonda fresk zarar gördü’ iddialarına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Sümela Manastırı’nda yapılan restorasyon çalışmasında fresk zarar gördü” iddiası doğru değildir. İddiaya konu fotoğraflar 2012 yılında benzer iddialarla dolaşıma girmiş, iddialar üzerine arkeologların yaptığı incelemede fresklere 17’nci yüzyıldan bu yana dokunulmadığı belirlenmiştir.

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Sümela Manastırı, onaylanan projeler kapsamında kayalık alanlarda güçlendirme ve yapıların restorasyonunun yapılması amacıyla 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılmış, Şubat 2016 da restorasyonlar başlamıştır. Çalışmaların önemli kısmının sona ermesiyle manastırın yüzde 65 lik bölüm 28 Temmuz 2020 de, iç avluyu kapsayan üçüncü etabı ise 1 Temmuz 2021 de ziyarete açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“FRESKLERE HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNULMAMIŞTIR”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Restorasyon kapsamında, iddiaya konu fresklere hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinden uzman restoratörlerce diğer bazı fresklerin mevcut durumları fotoğraflı çizimlerle belgelenmiş, ardından boyalardan örnekler alınarak tür analizi yapılmıştır. Bozulmaların nedenleri belirlenerek müdahale yöntemleri geliştirilmiştir. Son olarak elde edilen veriler yardımıyla özgün renkler ile canlandırma işlemi yapılmıştır. İddiaya konu fotoğrafların uzun yıllar benzer manipülasyon kampanyalarında kullanıldığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

📌Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmasında fresk zarar gördü” iddiası doğru değildir. İddiaya konu fotoğraflar 2012 yılında benzer iddialarla dolaşıma girmiş, iddialar üzerine arkeologların yaptığı incelemede fresklere… pic.twitter.com/yth7o8bBJ1 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 10, 2024

Milliyet Gazetesi