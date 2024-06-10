Rusya doğumlu Ermeni tenisçi Elina Avanesyan Ermenistan bayrağı altında yarışacak

WTA tenis sıralamasında 78. sırada yer alan bir tenisçi olan Elina Avanesyan, Ermenistan bayrağı altında mücadele edecek.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Karen Giloyan konuyla ilgili açıklamada bulunarak “Elina Avanesyan’ın Ermenistan bayrağı altında mücadele edeceği doğru. Ancak henüz resmi bir şey yok. Her şeyin resmileşmesi için Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığını almasını bekliyoruz,” ifadelerini dile getirdi.

Elina Avanesyan 2002 yılında Rusya’nın Pyatigorsk şehrinde doğdu. Şubat 2024’te en yüksek WTA sıralaması 60. sıradaydı. Birkaç gün önce sona eren Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda dördüncü tura kadar yükseldi.

ERMENİ HABER AJANSI