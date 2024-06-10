Aram Kamburyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermeni toplumunun tanınmış simalarından edebiyatçı-araştırmacı Aram Kamburyan hayatını kaybetti.

Ermenice eser veren sayılı isimlerden biri olan Aram Kamburyan’ın Türkiye Ermeni toplumu kurumlarında çalışmaları bulunuyordu.



Kamburyan Türkiye Ermeni Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı’nda uzun yıllar çalışmalar yürütmüş, Ermeni toplumunun sevilen ismi olmuştu.

Kamburyan 1926’da İstanbul’da doğdu.



Lusavoriçyan, Hintliyan ve Pangaltı Mıhitaryan okullarında öğrenim gördü. 1944’teki mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girdi ve 1950’de buradan mimar olarak mezun oldu.



1961-1978 yılları arasında Esayyan Lisesi’nde geometri hocası olarak çalıştı.



1974’ten bu yana Türkiye Ermeni Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı’nda yönetici olarak çalışmaktaydı.

2002 yılında gezi izlenimlerini içeren ilk kitabı “Hac ve Geziler” adıyla yayımlandı. Kamburyan’ın aynı zamanda yayınlanmış çevirileri de vardır.



Agos olarak Kamburyan ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30460/aram-kamburyan-hayatini-kaybetti