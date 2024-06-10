ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien Ermenistan yolunda

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O’Brien, 10-12 Haziran tarihlerinde Ermenistan’ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın basın açıklamasında Dışişleri Bakan Yardımcısı O’Brien’ın, ikili ilişkilerin derinleştirilmesinde kaydedilen önemli ilerlemeyi gözden geçirmek ve sonraki adımları tartışmak üzere ABD-Ermenistan Stratejik Diyalog “Capstone” toplantısına başkanlık edeceği bildirildi.

Açıklamada, “O’Brien ayrıca, Almatı Bildirgesi’nin sınırların belirlenmesi için temel olarak kullanılması da dahil olmak üzere, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı ve onurlu bir barış anlaşmasının ilerlemesine yönelik ABD desteğini görüşmek üzere üst düzey yönetim yetkilileriyle de görüşecek.” denildi.

Bakan Yardımcısı O’Brien ayrıca iş dünyasının üyeleriyle de buluşacak.

ERMENİ HABER AJANSI