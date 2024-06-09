YAKUPYAN OTİZM UYGULAMA AKADEMİSİNDE VELİLERLE BULUŞTU

ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan Gaziantep’te Otizm Uygulama Akademisinde Velilerle Ve Eğitmen Kadrosuyla Bir Araya Geldi.

ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan Gaziantep te Dopamin Spor Kulubü olarak yolculuğuna başlayan ve büyüyerek , Otizm Uygulama Akademisi’ni de şehre kazandıran Egemen Aslan ve alanında uzman deneyimli eğitmen kadrosuyla buluşmak ve deneyimlerini velilerle paylaşmak üzere Gaziantep’e geldi.

Otizm Uygulama Akademisi ve Dopamin Spor Kulübü’nün davetlisi olarak Gaziantep’e gelen ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan, velilerle gerçekleştirdiği söyleşide büyük ilgiyle karşılaştı. Yakupyan, Gaziantep’te gördüğü misafirperverlik için teşekkür ederken, velilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul’da bile nadir rastlanan bir vizyon taşıyan kuruma konuk olmaktan onur duyduğunu belirten Yakupyan, bölge insanlarının ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesini takdirle karşıladığını ifade etti.

Deneyimlerini Paylaştı

Gaziantep’te Otizm Uygulama Akademisi tarafından davet edilmesinden oldukça memnun olduğunu ve çok heyecanlandığını belirten Yakupyan akademide veliler ve alanında uzman eğitmenlerle bir araya geldi. Aynı zamanda otizmli bir anne de olan Yakuphan, deneyimlerini ve yolculuğu boyunca öğrendiklerini dinleyicileri ile paylaştı. Söyleşinin ev sahipliğini üstlenen Otizm Uygulama Akademisi’ne de güzel temennilerde bulunan Yakupyan, böyle bir vizyonun Türkiye’deki büyük şehirlerimizde bile çok zor bulunduğunu ifade etti.

Otizm de Erken Müdahale Şart

Yakupyan, konuşmasında şunları söyledi; “Bana otizmli birey aileleri ile buluşma imkânı sağladığınız için teşekkür ederim. İstanbul ve Gaziantep harita üzerinde birbirine coğrafi olarak uzak gözükse de, yaşadıklarımız ve deneyimlerimiz bizi yakınlaştırıyor. Ben, bundan yaklaşık 20 yıl önce otizm kelimesi ile tanışmış bir anneyim. O günden beri nice otizmli birey ailesi ile tanıştım, nice hayatlar gördüm, nice hayallere şahit oldum. İlk tanıyı aldıktan sonra insanlar kendilerini bir süre boşlukta hissediyorlar, bir şok yaşıyorlar. Hemen ardından bir inkar ve reddetme evresi geliyor, tanıya inanmıyorlar ve doktor doktor gezmeler başlıyor. Aslında baştaki bu bocalama sürecinde çocuğun bir an önce eğitime başlaması gereken zaman harcanıyor,” sözleriyle otizmde erken müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Parin Yakupyan Kimdir

İstanbul doğumlu olan Parin Yakupyan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1988-2005 yılları arasında tekstil sektöründe finans ve muhasebe bölümlerinde yöneticilik yapmıştır. İkiz oğullarından birine 2002 yılında konan otizm tanısıyla tüm ailelerin geçtiği süreçlerden geçmiştir. Şaşkınlık ve reddetme döneminden sonra yapılması gereken çok şey olduğunu fark ederek, tüm profesyonel ve sosyal yaşamını yeniden gözden geçirmiştir.

Tanıyı aldıktan 5 yıl sonra özel eğitim alanındaki eksiklikleri görerek eşi Dr. Garbis Yakupyan ile birlikte hem oğluna daha faydalı olmak, hem de tüm çocuklara daha iyi hizmet sunmak için Algı Eğitim Öğretim Hizmetleri’ni ve ardından da Algı ABA Terapi Merkezi’ni kurmuşlardır. Halen burada yöneticilik görevlerine devam eden Yakupyan merkezde görüştüğü ailelere en doğru bilgileri verebilmek için çeşitli eğitim, seminer ve kongrelere katılmıştır

Özel eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra özel çocuklar için sosyal sorumluluk çalışmalarının içinde de yer alan Parin Yakupyan, 2014 yılında Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin (ÖÇED) kurucusu olarak, bu alandaki çalışmalarını da kurumsal olarak yürütmeye başlamıştır. Farklı gelişim özelliklerine sahip bireylerin hakları için mücadele eden ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan aynı zamanda Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) yönetiminde yer alan bir otizm savaşçısıdır.

https://www.hakimiyetgazetesi.com/haber/yakupyan-otizm-uygulama-akademisinde-velilerle-bulustu-39395.html