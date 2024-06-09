Ermenistan’da muhalefetten yeni miting, muhalif vekillerden girişim

Ermenistan’ın Tavuş bölgesindeki dört köyü Azerbaycan’a iade etme kararına karşı çıkan muhalefet hareketi, başkent Yerevan’daki Cumhuriyet Meydanı’nda yeni bir miting düzenledi. Protestocular pazar gecesini Bagramyan Caddesi’nde kurdukları çadırlarda geçirdiler.

Hareketin lideri Başepiskopos Galstanyan 9 Haziran pazar günkü mitingde bir konuşma yaptı.

Galstanyan Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı güvensizlik oyu verilmesi için Parlamento’daki muhalefet partilerinin bir oturum girişiminde bulunacağını söyledi

Galstanyan Azerbaycan ile yapılan anlaşmaya karşı karşı 96 saatlik (4 gün) bir protesto süreci başlattıklarını da duyurdu.

Buna göre Parlamentodaki muhalefet milletvekilleri, 11 Haziran günü saat 16.30’da, mevcut hükümetin istifası ve yeni bir hükümetin kurulması gündemiyle bir parlamento oturumu başlatma girişimde bulunacak.

Galstanyan bu çerçevede 10 Haziran’da Ermenistan Meclis Konseyi’nin Parlamento’nun olağanüstü toplanması yönünde karar alması gerektiğini belirtti.

Ancak Parlamento’da muhalefetteki “Ermenistan” ve “Onurum var” grupları, Başbakan Nikol Paşinyan’a güvensizlik oyu oturumu değil hükümetin istifasına ilişkin bir mesaj taslağının Meclis gündemine alınmasını istiyor

Güvensizlik önergesi oturumu teklifi için en az 36 oya, taslak metni gündeme getirme teklifi için en az 26 oya ihtiyacı var.

Ancak mesaj taslağı gündeme alındığında bu sadece bir mesaj olarak kalıyor. Geçmişte muhalefet, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri, sınır durumu ve diğer konularda benzer girişimlerde bulunmuştu.

Ermenistan’ın 107 üyeli parlamentosunda 35 sandalyeye sahip olan muhalefetteki “Ermenistan” ve “Onurum Var” blokları, Paşinyan’ı devirecek oylardan yoksun. Azil önergesinin sunulması için 36 milletvekilinin desteği gerekirken, Paşinyan’ı görevden almak için 54 oy gerekecek.

Galstanyan, ayrıca çifte vatandaş olmasının (aynı zamanda Kanada vatandaşı) bir engel teşkil etmeyeceğini öne sürüyor, ancak Ermenistan Anayasası’nda bu konuda engeller var.

(Ajanslar, Civilnet)

Agos