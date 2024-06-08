Diyarbakır’da Keldani Kilisesi’nde dikkat çeken defile

Diyarbakır’daki tarihi Keldani Kilisesi’nde “Geri dönüşüm muhteşem olacak” defilesi düzenlendi.

Ali Çekdar KORKMA

Diyarbakır‘da bir okul geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla, yıl boyu topladıkları atık ürünlerinden diktikleri 32 kıyafetin defilesini gerçekleştirdi.

Merkez Suriçi’nde bulunan tarihi Keldani Kilisesi’nde düzenlenen “Geri dönüşüm muhteşem olacak” defilesinde geri dönüşüm ürünlerinden yapılan kıyafetleri giyen çocuklar kırmızı halıda yürüyüp, poz verdiler.

Defilenin amacına dair gazetemiz Güneydoğu Ekspres’e konuşan okul müdürü, “Yıl boyu okulumuzda topladığımız atık ürünlerden 32 kıyafet diktik. Geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla da bu atıklardan 32 tane kıyafet diktik. Bugün burada da düzenlediğimiz defileyle çocuklar giydikleri bu kıyafetleri sergilediler. Tüketim toplumunda üretim toplumuna geçmek amacıyla da topluma güzel bir mesaj verdik” dedi.

MUHABİR: Güneş OCAĞA

https://www.guneydoguekspres.com/diyarbakirda-keldani-kilisesinde-dikkat-ceken-defile