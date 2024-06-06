İspanya, İsrail’e karşı soykırım davasına katılmak için UAD’ye başvurdu

By Euronews

İspanya’nın soykırım davasına katılma talebi, Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin Gazze’deki barış çabalarını desteklemek için yaptığı son hamle oldu.

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İspanya, İsrail’i Gazze’de soykırım yapmakla suçlayan Güney Afrika’nın davasına katılmak için Birleşmiş Milletler’in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı’na izin için başvuruda bulundu. İspanya, bu konuda mahkemeden izin isteyen ilk Avrupa ülkesi oldu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid’de yaptığı açıklamada “Bu kararı Gazze’de devam eden askeri operasyon nedeniyle alıyoruz. Gazze’ye ve Orta Doğu’ya barışın geri dönmesini istiyoruz ve bunun gerçekleşmesi için hepimiz mahkemeyi desteklemeliyiz.” dedi.

Albares, hükümetinin aldığı kararın, Refah’ta akan kanın durdurulması için mahkemenin aldığı geçici tedbirlere uyması yönünde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırma amacı taşıdığını söyledi.

Albares, “Bu geçici tedbirlere uyulması gerektiği konusunda bir kez daha ısrar ediyorum. Bunun soykırım olup olmadığına mahkeme karar verecektir ve İspanya elbette bu kararı destekleyecektir.” ifadelerini kullandı.

UAD geçtiğimiz yıl aralarında İspanya’nın da bulunduğu 32 ülkenin, Rusya’nın Ukrayna’yı doğudaki Luhansk ve Donetsk bölgelerinde soykırım yapmakla suçlayarak ve bunu işgal için bir bahane olarak kullanarak soykırım sözleşmesini ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna’nın açtığı davaya katılmasına izin vermişti.

Hangi ülkeler davaya katılmak için başvuru yaptı?

İspanya’dan önce Meksika, Kolombiya, Nikaragua, Libya ve Filistinliler davaya katılmak için talepte bulundu. Bu ülkeler Hollanda’nın Lahey kentindeki mahkemeden talepleri için onay bekliyor.

Davaya kabul edildikten sonra bu ülkeler yazılı başvurularda bulunabilecek ve kamuya açık duruşmalarda konuşabilecek.

Güney Afrika, İsrail’in Gazze’nin büyük bir bölümünü yerle bir eden askeri saldırılarında soykırım sözleşmesini ihlal ettiğini iddia ederek geçen yılın sonlarında dava açmıştı. İsrail, İsrail, 7 Ekim’de İsrail’in güneyinde gerçekleştirdiği ölümcül saldırıların ardından Hamas’ı ezmek için Gazze’de başlattığı askeri operasyonda soykırım yaptığı iddialarını reddediyor.

İspanya’nın Filistin politikası

İspanya, İrlanda ve Norveç eşgüdümlü çabalar sonucunda 28 Mayıs’ta Filistin devletini resmen tanımış, diğer bir Avrupa Birliği üyesi olan Slovenya da bu hafta aynı yolu izleyerek Filistin devletini tanıma kararı almıştı.

İspanya’nın soykırım davasına katılma talebi, Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin Gazze’deki barış çabalarını desteklemek için yaptığı son hamle oldu.

Bazı üniversite öğrencilerinin kampüslerdeki protestolarda Amerikalı öğrenci hareketlerini takip ettiği İspanya’da Sanchez’in Filistinlilere verdiği destek genel olarak olumlu karşılanıyor.

Hamas’ın saldırılarını kınayan ve kalan İsrailli rehinelerin iadesi taleplerine katılan Sanchez, İsrail’den gelen diplomatik tepkilerden kaçınmadı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Sanchez hükümetinin Filistin devletini tanımasını “Yahudilere karşı soykırımı ve savaş suçlarını teşvik etmenin suç ortağı olduğunu” ifade etmişti.

Euronews