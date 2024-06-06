Din adamlarının görev yerleri değişti

Türkiye Ermenileri Patrikliği bazı din adamlarının görev yerlerini değiştirdi.
Yeni görevlendirmeler şu şekilde:
-Kd. Peder Goryun Fenerciyan, Feriköy, S. Vartanants Kilisesi din görevlisi,
-Peder Zakar Koparyan, Yenikapı S. Tateos – S. Partoğomeos Kilisesi yanısıra, S. Pırgiç Hastanesi Şapeli din görevlisi,
-Peder Şirvan Mürzyan Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi yanısıra, Topkapı, S. Nigoğayos Kilisesi din görevlisi,
-Peder Melkon Pınarcıyan, Üsküdar S. Haç ve Beykoz S. Nigoğayos Kiliseleri din görevlisi olarak atandı.
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