Ayasofya ve Efes deneyim müzeleri, Kurban Bayramı’nda öğrencilere ücretsiz

Artı Gerçek – Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’nin Kurban Bayramı ve karne tatiline özel yeni kampanyasını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampanya İstanbul Sultanahmet’te Defter-i Hakani Binası’nda bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi’ni kapsıyor.

Her iki müze de 15-23 Haziran döneminde,15 yaş altı tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.

EFES, GECE YARISINA KADAR AÇIK

Efes Deneyim Müzesi, gece müzeciliği uygulamasının başlaması ile haftanın 7 günü, 08.00 ile 23.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi ziyaret edenler antik kentin 8 bin yıl öncesine varan hikayesine şahit oluyor. (KÜLTÜR SANAT)

Artı Gerçek