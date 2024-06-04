Sanders’tan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ne davet edilmesine tepki

Sanders’tan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ne davet edilmesine tepki

ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi’ne davet edilmesine tepki göstererek, “Kongre yönetimi savaş suçlusu Netanyahu’yu Kongre’ye davet etmenin sorun olmadığını mı düşünüyor? Hayır. Kabul edilemez” dedi.

ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi’ne davet edilmesine tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ‘görüşme’ için davet mektubu yollamış, Netanyahu mektuba, ‘İsrail’i temsil etme ayrıcalığına sahip olduğum için çok duyguluyum’ cevabını vermişti.

KONGREYE GİTMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Kongre’nin Netanyahu’ya davet mektubu yollamasına tepki gösteren ABD’li Senatör Bernie Sanders, “Şu anda Gazze’de on binlerce çocuk açlık, yetersiz beslenme ve kıtlıkla karşı karşıya. Kongre yönetimi savaş suçlusu Netanyahu’yu Kongre’ye davet etmenin sorun olmadığını mı düşünüyor? Hayır. Kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Sanders, Netanyahu’nun Kongre’de bulunması durumunda Kongre’ye gitmeyeceğini belirtti.

BirGün Gazetesi