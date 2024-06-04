Mirzoyan: Türkiye ile mutabık kaldığımız konuları hayata geçirme zamanı geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki “normalleşme” sürecini değerlendirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bugün parlamentodaki bir oturum sırasında Türkiye ile ilişkilerin geldiği aşamayla ilgili konuştu.

Mirzoyan, oturumda “Ermenistan ve Türkiye, ilişkilerin normalleşme sürecinde birçok konuda oldukça geniş bir karşılıklı anlayışa sahip. Açıkçası artık somut anlaşmaların sahada uygulandığını görmenin zamanı geldi,” dedi.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre Mirzoyan, söz konusu ilişkilere engel olan üçüncü bir faktör olduğunu söyledi; ancak detay vermedi.

Anayasa tartışması

Öte yandan Mirzoyan, Ermenistan’daki anayasa değişikliği konusunun Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki müzakerelerin gündeminde olmadığını söyledi.

Mirzoyan, “Biz, hem bizim anayasamızın hem de onların (Azerbaycan’ın) anayasasının, uzun vadeli barışın tesis edilmesi açısından genel olarak hukuki açıdan sorun teşkil etmeyeceğine inanıyoruz. Ne bizim anayasamızda ne de onların anayasasında yapılacak değişiklikler Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerinin gündeminde yer almamaktadır,” dedi.

18 Ocak’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve “Yeni jeopolitik ve bölgesel koşullarda daha rekabetçi ve daha yaşanabilir bir Anayasaya sahip olmalıyız,” demişti.

Ermeni muhalefetine göre hükümet, Ermenistan ile Karabağ’ın yeniden birleşmesinden bahseden Bağımsızlık Bildirgesine yapılan atıfları anayasadan çıkarmayı planlıyor.

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci

Ankara ve Yerevan’dan gelen olumlu mesajların ardından iki ülke arasında başlayacak normalleşme görüşmeleri için 2022 yılında özel temsilciler görevlendirildi. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Türkiye’nin, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Yerevan yönetiminin diyalog süreci kapsamında özel temsilcisi olarak atandı.

Kılıç ve Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere ilk toplantıyı 14 Ocak 2022’de Rusya’nın başkenti Moskova’da yaptı. Moskova’daki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakerelerin ön şart olmadan sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

2 Şubat 2022’de İstanbul ile Yerevan arasında direkt uçuşlar yeniden başladı.

Kılıç ve Rubinyan, ikinci görüşme kapsamında 24 Şubat 2022’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise Mart 2022’de Antalya Diplomasi Formu’na katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Mirzoyan, 12 Mart’ta Antalya’da bir araya geldi.

Bu görüşme, Türkiye ile Ermenistan arasında yaklaşık dokuz yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyinde yapılan ilk toplantı olarak kayıtlara geçti. 1 Temmuz 2022’de Türkiye-Ermenistan sınırı üçüncü ülke vatandaşlarına açıldı ve iki ülke arasında havayolu kargo ticaretinin başlatılması kararı alındı.

Türkiye’deki 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgeye insani yardım ulaşması için iki ülke arasındaki sınır bir süre açık kaldı. (TY)

bianet