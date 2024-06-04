Hamas’ın elindeki İsrailli rehineler kim? – DW – 04.06.2024

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’den kaçırdığı rehinelerin bir kısmı takas anlaşmalarıyla serbest kaldı, bir kısmı öldü. Peki 251 rehineden geriye kimler kaldı?

İsrail ile Hamas arasında ateşkese varılması ve Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ABD’nin sunduğu barış planı konusunda Başbakan Benyamin Netanyahu üzerindeki baskı artıyor.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu’nun Gazze’deki savaşın bitmesini geciktirmesinin siyasi nedenlere dayanıyor olabileceği mesajını verdi. Bu görüş, daha önce Netanyahu’yu eleştiren İsrailli ve uluslararası çevrelerce sıklıkla dile getirilmiş, ABD ise Netanyahu hükümetine karşı yeterince kararlı hareket etmemekle suçlanmıştı.

Biden’ın bugün Time dergisinde yayımlanan röportajının 28 Mayıs’ta, ABD’nin barış taslağını açıklamasının hemen öncesinde yapıldığı belirtiliyor. Biden röportajda, “Netanyahu’nun savaşı kendine ait siyasi nedenlerle uzatıp uzatmadığı” ile ilgili görüşünün sorulması üzerine “Bu sonuca ulaşılması için her tür neden var” yanıtı veriyor.

İç kamuoyunda rehinelerle ilgili hassasiyet artıyor

Netanyahu’nun en büyük koalisyon ortağı Şas partisi bugün yaptığı açıklamada, Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmayı destekleyeceğini bildirdi. Koalisyon ortaklarından Birleşik Tevrat Yahudiliği de dün benzer bir açıklama yapmıştı. Koalisyonun diğer ortaklarından Yahudi Gücü ve Dini Siyonizm ise anlaşmaya karşı çıkarak imzalanması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest kalması için Kudüs’te düzenlenen bir gösteri. Fotoğraf: Mahmoud Illean/AP/picture alliance

Sekiz aya yakın bir süredir Hamas’ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin evine dönmesi için hükümete kamuoyu baskısı sokaklara yansımış, on binlerce kişinin katıldığı protestolar haftalık gösterilere dönüşmüştü.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail topraklarına düzenlediği saldırılarda İsrail verilerine göre çoğu sivil yaklaşık bin 200 kişi ölmüş, 251 kişi de Hamas tarafından rehin alınarak Gazze Şeridi’ne götürülmüştü.

Takaslarda 112 kişi serbest kaldı

Mısır ve Katar’ın da dahil olduğu arabuluculuk çabaları sonucunda Kasım ayında İsrail ile Hamas arasında yapılan takasta ilk etapta yaşlı, hasta ve kadınlar serbest bırakıldı. Hamas toplamda 112 rehineyi serbest bırakmış oldu.

Kasım ayındaki takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan İsrailli rehineler Kızılhaç araçlarıyla Gazze Şeridi’nden çıkarıldı. Fotoğraf: Al Sabbagh/AFP

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki operasyonları sırasında 19 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaştı. Aralarından 3’ü İsrail birliklerinin Hamas militanı sanarak açtığı ateş sonucu ölmüştü.

İsrail ordusu verilerine göre bunların dışında Gazze’de toplam 41 ölü rehine bulunuyor. Aralarından 25’inin Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırıları sırasında öldürülüp, cesedi olası bir takasta kullanılmak üzere Gazze’ye götürülen kişiler olduğu belirtiliyor.

Gözler 79 kişide

Geriye kalan 79 kişinin şu an Gazze’de hayatta olduğu umuluyor. Bu kişilerin 72’si İsrail, altısı Tayland ve biri Nepal vatandaşı. İsrail vatandaşları arasında birden fazla vatandaşlığa sahip olanlar da bulunuyor.

En genç rehinenin, kaçırıldığı sırada dokuz aylık bir bebek olan Kfir Bibas olduğu düşünülüyor. 32 yaşındaki annesi ve 4 yaşındaki ağabeyi ile birlikte Nir Oz yerleşimindeki evlerinden kaçırılan Kfir Bibas’ın ailesi, birinci yaş gününü onun yokluğunda Ocak ayında kutlamıştı. Hamas ise ailenin üç ferdinin de İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bir hava saldırısında öldüğünü bildirmişti. İsrail’den ise henüz bu açıklama teyit edilmedi. Çocukların babası Yarden Bibas ise halen Hamas’ın elinde. Bilindiği kadarıyla Gazze’deki rehineler arasında başka çocuk bulunmuyor.

Kaçırıldığında dokuz aylık olan Kfir Bibas’ın resmini elinde tutan bir İsrailli gösterici. Fotoğraf: Athit Perawongmetha/REUTERS

13 kadından beşi asker

Diğer rehinelerden 13 kişinin 18-39 yaşları arasındaki kadınlar olduğu biliniyor. Kadınların beşi, Hamas tarafından kaçırıldıkları sırada askeri görevde bulunduğundan Kasım ayındaki takas sırasında serbest bırakılmamıştı. Beş kadın askerin 18 ve 19 yaşlarında olduğu biliniyor.

Hamas’ın elindeki erkeklerin sayısı ise 64. Üç erkek rehinenin 70’li, ikisinin de 80’li yaşlarında olduğu belirtiliyor. Rehinelerin geri kalanı ise, 7 Ekim’de askerlik görevini yapan genç erkeklerden oluşuyor.

Deutsche Welle