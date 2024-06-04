Gazze, Avrupa solunun siyasetini nasıl yeniden şekillendiriyor?

Nadir Aslam, Fas-Pakistan kökenli bir Alman, bu hafta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yeşiller’e oy vermeyi planlıyordu. Bunun yerine, Filistin yanlısı tutumuyla bilinen yeni bir sol parti olan Mera25’i destekleyecek.

Aslam, geçen Kasım ayında Yeşiller’in bir liderinin Gazze’deki ölüm sayısı 9.000’e yaklaşırken İsrail’e verilen Alman desteğini iki katına çıkaran konuşmasının Yeşiller’e olan desteğini “yok ettiğini” belirtti.

Avrupa genelinde yankı bulan bu destek değişimi, ana akım siyasi partiler için sol kanattan gelen son tehdidi temsil ediyor. Bu eğilim sadece AB’nin Müslüman toplulukları arasında değil, aynı zamanda Avrupa’nın İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri saldırısını kınamaması ve 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e yaptığı saldırıyı kınaması arasındaki çifte standardı gören sol eğilimli seçmenler arasında da yaygın.

RADİKAL PARTİLERDE YÜKSELİŞ VAR

Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nden sosyolog Samira Azabar, “Radikal sağ ve radikal sol partilerde bir yükseliş görüyoruz, bu Avrupa’daki politika manzarasını ve birçok partinin güç dengesini yeniden şekillendirecek” dedi.

Bu durumun bloğun İsrail konusundaki duruşu üzerinde sonuçları olabileceği gibi, ulusal düzeyde daha fazla karar alma yetkisi tanıyan politikaları da teşvik edebileceğini belirtti. AB üyeleri İspanya ve İrlanda, Slovenya hükümetinin onayı bekleyen bir Filistin devletini tanıdı.

6-9 HAZİRAN SEÇİMLERİ

Son yıllarda aşırı sağın popülaritesi artarken, anketler azınlıkların ana akım partilerin göç ve kültürel değerler gibi konularda sağa kayması nedeniyle daha çok radikal sola oy verdiklerini gösteriyor.

Ipsos’un geçen ay yaptığı anket, aşırı sağın 6-9 Haziran seçimlerinde en büyük kazancı elde etmeye hazır olduğunu ve AB meclisindeki Sol grubun altı sandalye daha kazanacağını gösteriyor – her ikisi de Sosyal Demokrat, Yeşil ve Yenilenmiş Avrupa bloklarının zararına.

Fransa’da, aşırı sol La France Insoumise (LFI), Müslüman ve radikal sol seçmenleri kazanma çabasıyla kampanyasını Filistin yanlısı bir tutum üzerine kurduğunu belirtti.

Aix-Marseille Üniversitesi’nden tarihçi Blandine Chelini-Pont’a göre, LFI silah ambargosu, İsrail’e yaptırımlar ve Filistin devletinin tanınmasını talep ederken – diğer sol grupların aksine – Hamas’ı terör örgütü olarak nitelendirmiyor. Fransa’daki Müslüman seçmenler arasında %44 destek alırken, genel seçmen kitlesi içinde %8 destek görüyor.

Cumhuriyet Gazetesi