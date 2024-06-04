Biden: Bakü ile Yerevan arasındaki barış anlaşması Güney Kafkasya’yı dönüştürecek

Report’un haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Çok Taraflı Enerji Diplomasisi Başdanışmanı Harry Kemian tarafından okunan Bakü Enerji Haftası katılımcılarına gönderdiği mesajda “Bakü ile Yerevan arasındaki barış anlaşması Güney Kafkasya’yı dönüştürecek ve Azerbaycan’ın bölgedeki rolünü kökten değiştirecek.” ifade edildi.

Biden’ın mesajında ​​bölgesel istikrar ve karşılıklı bağımlılığın ABD için bir öncelik olduğu belirtiliyor.

“Uzun vadeli barış anlaşması uzun yıllardır devam eden çatışmayı sona erdirecek, Güney Kafkasya’yı dönüştürecek ve Azerbaycan’ın bölgedeki rolünü kökten değiştirecek. ABD bu isteği desteklemeye hazır. Barış ve refahın yol gösterici ilkelerimiz olarak kalmasını sağlamayı gelecek nesillere borçluyuz.” denildi.

ERMENİ HABER AJANSI