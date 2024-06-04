“Barış Kavşağı” projesi kapsamında yük taşıyan ilk TIR Çin’den Ermenistan’a ulaştı

Ermenistan Hükümetinin “Barış Kavşağı” projesi kapsamında, 31 Mayıs’ta Çin’in Şanghay kentinden yola çıkan ilk TIR, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran topraklarından geçerek Yerevan’a ulaştı. Çin’den Ermenistan’a taşımacılık yaklaşık 20 gün sürdü.

İlk TIR’ın karşılama törenine, Kazakistan’ın Ermenistan Büyükelçisi Bolat İmanbayev, Türkmenistan’ın Ermenistan Büyükelçisi Muhammetniyaz Maşalov, Ermenistan’ın Özbekistan Büyükelçisi Aram Grigoryan, ayrıca Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı Politikası, Lisanslama ve İzinler Dairesi Başkanı Khaçik Soghomonyan katıldılar.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasında “Ermenistan Hükümeti, ulaşım ara bağlantısı ve bölgesel altyapı projelerinin uygulanması yönünde gösterilen çabaları her zaman vurgulamıştır.” denildi.

Bakanlık ayrıca hem ikili hem de çok taraflı formatlarda uygun mekanizmaların geliştirildiğini de belirtti.

“Bahsedilen yönde atılan pratik adımlar ve yapıcı çabalar, Ermenistan Hükümeti açısından cesaret vericidir. Devamlılıklarının sağlanmasına önem veriyoruz. Şirket (ed. Gold Way), kesinlikle memnuniyetle karşılanan yeni bir rotada kargo taşımacılığı gerçekleştirdi.” denildi.

Kargo taşımacılığını gerçekleştiren kuruluşun kurucu müdürü Armen Sahakyan, konuşmasında, firmanın uzun bir araştırma sonucunda “Barış Kavşağı” projesi çerçevesinde Çin’den Ermenistan’a karayoluyla kargo taşıma sürecini organize edebildiğini kaydetti.

“Bu kargo, aracın yüklendiği Çin’in Şangay kentinden gelerek, Kazakistan ile sınır geçiş noktası olan Çin’in Khargoz kentine teslim ediliyor. Khargos’ta ise kargo yine Kazak aracına yüklendi, tüm gümrük işlemleri tamamlandı ve TIR rotadan ayrıldı. TIR, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran topraklarından geçerek kara yoluyla Yerevan’a geldi. Kargo, adı geçen tüm ülkelerin topraklarındaki ilgili gümrük ve transit noktalarından geçmiştir. Sorunlar vardı ama çözüldü ve 20-22 gün içinde bu kargo Şanghay’dan Yerevan’a ciddi engellerle karşılaşmadan ulaştı” dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI