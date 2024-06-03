Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Şen’den Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesine ziyaret

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi ‎Papası II. Tawadros’u ziyaret etti.‎

Muhammed Semiz

Kahire

Büyükelçi Şen,Türkiye’nin ‎Kıpti Mısırlılarla olumlu ve yakın ilişki kurmaya önem ‎verdiğini kaydetti.

Şen ayrıca, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliğinin Mısır toplumuyla ilişkilerinde kültür, sanat ve ekonomi konularda ‎birçok önde gelen Kıpti Mısırlı ile yakın bir dostluk içinde çalıştıklarını aktardı.‎

Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumunu ‎büyük bir saygı ile karşılıyoruz

Papa II Tawadros da Büyükelçi Şen ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıpti Mısırlıların Türkiye’de yaşadığını ve ibadetlerini özgürce ‎yapabildiklerini, buna imkân sağlandığını anlatan Tawadros, Filistin halkının haklarını ve davasını tam olarak desteklediklerini ‎söyledi.

Başta gıda olmak üzere Gazze’ye insani yardımında bulunduklarını ve bir an ‎önce ateşkesin sağlanmasını beklediklerini ifade eden Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumunu ‎büyük bir saygı ve takdirle karşıladıklarını belirtti.

AA