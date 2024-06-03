SOCAR’ı protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar: Filistin İçin Bin Genç adliyede

Filistin İçin Bin Genç topluluğu, Rafah’ı bombalayarak yüzlerce çocuk ve kadını katleden İsrail’e petrol sağladığı iddia edilen, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ı, 31 Mayıs’ta “Refah’ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR’dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik” diyerek Sarıyer’deki binası önünde protesto etti.

Protestoların ardından 2 Haziran’da sabahın erken saatlerinde gruptaki bazı kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, emniyet işlemlerinin ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

“ELLERİMİZ, İŞBİRLİKÇİLERİN YAKASINA YAPIŞMADIĞI SÜRECE…”

Filistin için Bin Genç topluluğu, gözaltına alınan arkadaşlarına destek olmak için adliye önündeki Çağlayan Meydanı’nda toplandı.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Dilara Şengül, “Biz elimizle, dilimizle, kalbimizle ve tüm gücümüzle işbirlikçi sermaye sahiplerinin ve onları palazlandıranların peşindeyiz. Her daim Siyonist işgal rejiminin karşısında direnen Filistin halkının yanındayız. Filistin direnişinin yolundan izleyerek yaptığımız eylemlerimizin yargılanmasını reddediyoruz. Filistin’de kurulan zahiri dayanışmaların bu yolla sindirilmesine yönelik politikayı reddediyoruz. İşgalci İsrail’in gözümüzün önünde yaptığı soykırımın hesabını kesmekten geri durmayı reddediyoruz. Refah’ta yakılan çocukların, köklerinden sökülen zeytin ağaçlarının, emekle örülmüş her bir Filistin evinin hesabını sormaktan geri durmayı reddediyoruz. Yüreği Filistin ile atan herkesi dostlarımızla dayanışmaya, işbirlikçilerden hesap sormaya çağırıyoruz. Gözlerimizin Refah’ta olması yetmez. Ellerimiz işbirlikçilerin yakasına yapışmadığı sürece ne işgal ne soykırım bitmez” ifadelerini kullandı.

Gençler, “Yaşasın küresel intifada”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Filistin kavgamız yargılanamaz”, “Gençleri değil, Siyonist’i engelle”, “Katil İsrail, işbirlikçi SOCAR”, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “İstanbul’dan Gazze’ye, direnişe bin selam” şeklinde sloganlar attı.

Cumhuriyet Gazetesi