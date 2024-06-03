Sayat Nova Çocuk Korosu yıllar sonra sahnede

Sayat Nova Korosu daha önce 1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başında olmak üzere iki kez çocuk korosunu aktif hale getirmiş ve bu iki dönemde de gerek yurtdışında gerek yurtiçinde birçok konser vermişti.

Pandemiden bu yana faaliyetlerini durduran Sayat Nova Korosu, yeni dönemde çocuk korosunu, 7 Ekim’deki ilk provasıyla yeniden hayata geçirmişti. Koro, geçen sonbahardan beri yaptığı provaların ardından 9 Haziran Pazar günü sahne alacak. Sayat Nova Korosu daha önce 1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başında olmak üzere iki kez çocuk korosunu aktif hale getirmiş ve bu iki dönemde de gerek yurtdışında gerek yurtiçinde birçok konser vermişti.Koro yönetimi, 9 Haziran’da Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın ev sahipliğindeki gösteriyi ‘konser’ olarak adlandırmıyor. Yönetim, buna ‘performans’ denmesinin sebeplerini şöyle anlatıyor: “Bunun birkaç önemli nedeni var: Bugün klasik bir çocuk korosu anlayışından çıkıp birlikte şarkı öğrenmenin yanı sıra bunu bir müzik atölyesi gibi ele alıp; ses ve beden ısıtma, ritim ve müzik içeren interaktif oyunlar gibi aktivitelerle de donatıyoruz provalarımızı. Amacımız hem Ermeniceyi oyun dilinde de kullanmak hem de müziğin temellerini eğlenerek atmak.”Öncesinde Kevork Tavityan, daha sonra ise Şuşan Kalataş’ın şefliğinde provalarını yapan Sayat Nova Çocuk Korosu, Ekim’de başladığı üçüncü döneminde Masis Taşı’ya emanetti. Piyanoda ise Nora Canikyan koroya eşlik ediyor. Birçoğu önceki çocuk korolarından arkadaş olan mevcut yönetim kurulu üyeleri, Ekim’den bu yana yapılan provaları ve koronun yeniden faaliyete geçmesine neden olan motivasyonu şöyle özetliyor:“1989’da kurulan Sayat Nova Çocuk Korosu’nun eski ve Sayat Nova Korosu’nun bugünkü elemanları olarak, bu organizasyonu biz üstlendik. Bizim çocukluğumuzun aksine, aktiviteden aktiviteye koşulan günümüz koşullarında, Ermeniceyi de bu aktivitelerden birinin bir parçası haline getirmek ve sadece okul dili olmaktan çıkarmak istedik. Ermenice şarkı söylemenin, müzikli yaratıcı oyunlar oynayabilmenin ve en önemlisi bunu yaparken eğlenebilmenin mümkün olduğunu hep beraber görebilmek bizim için en önemli motivasyon.Bizim için de yeni olan bu sistemi hayata geçirmek tabii ki bir ekiple mümkündü. Çocuklar için doğru şarkıları seçmekten, müzikle ilgili bilgileri aktarmaya, haftalık yeni şarkılar üretmekten, mevcut ritimli oyunları kendimize adapte etmeye, oyun moderasyonundan mozaik pasta organizasyonuna, hepimiz farklı görevleri üstlenerek ilk yeni dönemimizi tamamlamış olduk. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda da aynı bakış açısıyla yola devam etmek…”9 Haziran Pazar günü Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın Tophane’deki stüdyosunda sahnelenecek performans saat 16.00’da başlayacak ve giriş serbest olacak.Adres: Firuzağa Mah. Çukur Cuma Cad. No: 6/3 Beyoğlu, İstanbul

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