Batman’da 1600 yıllık Süryani kilisesinin restorasyonu bitiyor: Anıt müze olacak

Batman’ın Beşiri ilçesindeki 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı’nın üç etaptan oluşan restorasyonunda sona gelindi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, restorasyon sonrası kilisenin hem ibadete hem de anıt müze olarak turizme açılacağını belirtti.

Artı Gerçek – Batman’ın Beşiri ilçesindeki 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı’nda restorasyon çalışması devam ediyor. Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde 5. yüzyılda Süryani Hıristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 2 katlı manastırda, 3 etap halinde restorasyon çalışması yürütüldü.

Restorasyonun ilk etabında manastırın giriş kapısı, güney cephesinin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi. İkinci etabında da çevre duvarı yapıldı, kilise ve orta avlu eski haline dönüştürüldü.

Üçüncü etabında turizm karşılama alanı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılan manastırdaki restorasyon çalışmasında sona gelindi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı

‘YENİ BİR TURİZM DESTİNASYONU ORTAYA ÇIKACAK’

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Mor kelimesinin Süryanice aziz, Kiryakus’un da o dönemin metropolitinin ismi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, manastırda restorasyon çalışması yürütülebilmesi amacıyla ilk olarak 2017’de temizlik çalışması yapıldığını hatırlatan Aslanlı, temizlik çalışmasının ardından restorasyon çalışmasının birinci etabının Dicle Kalkınma Ajansı, ikinci etabının İl Özel İdaresi, üçüncü etabının da Kültür ve Turizm Bakanlığı finansmanıyla yürütüldüğünü belirtti.

Manastırdaki restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla yeni bir turizm destinasyonunun ortaya çıkacağını ifade eden Aslanlı, “Manastırın restorasyonu ile hemen Batman’a 8 kilometre uzaklıktaki Perpıra Köprüsü ve 30 kilometre uzaklıktaki Malabadi Köprüsü ile yeni bir turizm destinasyonu ortaya çıkacak” dedi.

‘YENİ TURİZM DESTİNASYONU ROTASINA MOR KİRYAKUS DA GİRMELİ’

Dicle nehri üzerinde yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali baraj gölü nedeniyle sular altında kalan tarihi Hasankeyf ilçesinden gelecek turistler olduğunu da belirten Aslanlı, ziyaretçilerin manastıra rahat ulaşabilmesi için alternatif bir yol çalışmasının yapıldığını aktardı:

“Gerek GAP gerekse Mezopotamya seyahat turu genellikle Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Hasankeyf arasında yapılıyor. Artık tur operatörlerinin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin oluşturacağı yeni destinasyonun içerisine Mor Kiryakus Manastırı da girmelidir ve gireceğine inanıyoruz. Buranın restorasyonunun tamamlanması dört gözle bekleniyor.

Bugünden itibaren Hasankeyf’e gelen bütün turistlerin birinci durağı Mor Kiryakus Manastırı, ikinci durağı Perpıra Köprüsü ve üçüncü durağı da Malabadi Köprüsü olacak. Bu da Batman’ın artık turizm gelirlerinden faydalanması anlamına gelecektir. Manastırın restorasyonunun tamamlanmasıyla Batman’a gelecek turist sayısında üç hatta dört kat artış bekliyoruz.”

Aslanlı, manastırın anıt müze olarak kullanılacağını, ayrıca Süryani Hıristiyanların ibadetine açılacağını bildirdi. (KÜLTÜR SANAT)

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