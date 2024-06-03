Arnous, Halep Piskoposluğu Ve Çevresinin Ermeni Ortodoks Piskoposuyla Görüştü – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM (SANA) – Başbakan Mühendis Hüseyin Arnus bugün Halep Piskoposluğu ve bağlı bölgelerinin Ermeni Ortodoks Piskoposu Piskopos Makar Aşkaryan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye toplumunun tüm bileşenlerini tüm dini aidiyetleriyle bir araya getiren, sabit Arap, İslam ve Hıristiyan boyutlarıyla ulusal kimliğe zenginlik ve zenginlik kaynağı oluşturan ulusal kimliğe vurgu yapıldı.

Başbakan Arnus, bir arada yaşamanın ve toplumsal dayanışmanın en güzel görüntülerini yansıtan birçok dini, sivil ve toplumsal faaliyetle gerçekleştirilen insani girişimlerin önemini vurgulayarak, şu anda ekonomik, toplumsal ve siyasi faaliyetlerin katıldığı çeşitli düzeylerde yürütülen diyalogların, ülke ve halk için daha iyi bir gelecek çizilmesine ve inşa edilmesine katkı sağlaması açısından önemine işaret etti.

Piskopos Aşkaryan ve beraberindeki heyet ise Suriye’nin tüm zorlukların üstesinden gelebileceğine, halkın ve liderliğin birliği sayesinde zafere ulaşabileceğine ve her alanda iyileşme ve refah sürecini başlatabileceğine olan güvenlerini dile getirdi.

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