‘Filistin İçin Bin Genç’e ev baskını: 10 kişi gözaltına alındı

İsrail’e petrol sağlayan Azerbaycan petrol şirketi SOCAR’ı protesto eden ‘Filistin İçin Bin Genç’ grubundan 10 kişi, ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Dayanışma çağrısı yapan grup, “Filistin’le dayanışmak suç değil, suç İsrail’le işbirliğidir” dedi.

Artı Gerçek – Azerbaycan’ın petrol şirketi SOCAR’ı İsrail’e petrol sağlaması nedeniyle dün ve önceki gün İstanbul’daki şirket binası önünde protesto eden “Filistin İçin Bin Genç” grubu üyesinin evlerine baskın düzenlendi. Ev baskınlarında grup üyesi 10 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

“Filistin İçin Bin Genç” grubunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “‘Soykırıma petrol tedarikini kesin’ dediğimiz SOCAR eylemimizden sonra bu sabah 10 arkadaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alındı” denildi.

‘FİLİSTİN’LE DAYANIŞMAK SUÇ DEĞİL’

Dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, “Helal olsun’ demek yetmez, şahitsek ses çıkarmak zorundayız. Yüreği Filistin’le atan herkesi dayanışmaya, Siyonistlerin avukatlığına soyunanlara karşı intifada saflarına çağırıyoruz. Filistin’le dayanışmak suç değil, suç İsrail’le işbirliğidir” ifadelerine yer verildi. (MA)

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