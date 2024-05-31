Zakharova: “Rusya, müttefik bir ülke olarak Ermenistan’ı her zaman desteklemeye hazır”

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Sözcüsü Maria Zakharova, 26 Mayıs’ta Ermenistan’ın Lori ve Tavuş idari bölgelerinde meydana gelen sel felaketine değindi.

Rusya’nın müttefik bir ülke olarak Ermenistan’ı her zaman desteklemeye hazır olduğunu açıklayan Zakharova, selin meydana geldiğinden sonra sonuçlarının kaldırlıması çalışmalarına hemen Rus-Ermeni İnsani İhbar Merkezi de dahil oldu.

Zakharova ayrıca, merkezin Ermenistan İçişleri Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyette bulunan itfaiye gruplarına gerekli araçları verdiğini ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ermenistan’a yerleştirilen 102. askeri üssünün uygun kuvvetlerini dahil olma hazırlığını açıkladığını belirtti.

Özel temsilciye göre, aynı bir şekilde gerekli yardımı göstermek için konuyu Ermenistan’daki birçok Rusya sermayeli şirketleri de ele alıyor. Zakharova, “Doğu Kafkasya Demirolu” kapalı anonim şirketini örnek verdi.

Zakharova “Uzmanlarımız olay yerine götürülüp altyapıların restore edilmesine yönelik Ermenistan Cumhuriyeti mesai arkadaşlarıyla karşı karşıya geldiği kolaysız sorunların çözümlerini bulmaya çalışıyorlar.

Felaket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşların akrabalarına bir kez daha taziyelerimi sunuyorum, yaralanlara ise acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Temsilcisi, Rusya Federasyo’nun felaket sonucunda hasar gören yerleşim yerlerinde normal hayatın yeniden sağlanması için gerekli desteği göstermeye devam edeceğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI