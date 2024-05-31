Zahrad’ın şiirlerini Karagözyanlı çocuklar çizgi filme dönüştürdü

Zahrad’ın şiirlerini Karagözyanlı çocuklar çizgi filme dönüştürdü

Türkiye Ermeni toplumun önemli şairlerinden Zahrad’ın 100. doğum yıldönümü için Karagözyan Okulu’nda düzenlenen etkinlikte okulun ilk bölüm öğrencilerinin şiirlerden yola çıkarak hazırladıkları animasyon filmleri de gösterildi. Öğrencilere Animasyon Öğretmeni Havva Kangal Erdoğan yol gösterdi.

Etkinlikte Ermenice edebiyat tarihi üzerine çalışmaları ve çevirileriyle bilinen aynı zamanda gazetemiz yazarlarından Sevan Değirmenciyan bir konuşma yaptı. Daha sonra öğrencilerin hep birlikte hazırladıkları filmler gösterildi.

Filmler şöyle:

“Kırmızı Kedi”

“Hırsız Kedi”

“Meyve vermeyen erik ağacı”

Agos