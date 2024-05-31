Patrikhane’den Ermenistan’da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama

Ermenistan’ın Azerbaycan ile yaptığı sınır anlaşması çerçevesinde Tavuş bölgesindeki dört köyü Azerbaycan’a iade etme kararı ülkede protestolarla karşılandı. Protestolara Tavuş bölgesi ruhani önderi Başepiskopos Bagrat Galstanyan önderlik ediyor. Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin de protesto hareketine yakınlığını gizlemiyor. 28 Mayıs’taki Birinci Cumhuriyetin Kuruluşu kutlamalarında II. Karekin ve beraberindeki ruhaniler Sardarapat Kompleksi’ne girerken bir süre için polis tarafından engellendi. Eçmiadzin’in yanısıra diğer dini kurumlar da gelişmeye tepki gösterdi. Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Türkiye Ermeni Patrikhanesi 28 Mayıs tarihinde Ermenistan güvenlik güçlerinin tüm dünya Ermenileri Katolikosuna karşı sergilediği saygısızlığın yankılarını dikkatle izlemektedir. Ermeni Apostolik kilisesinin tüm ruhani önderlikleri, dayanışma içinde benzer bir olayın tekrarının kabul edilemez olduğunu beyan ettiler. Ermeni Apostolik kilisesi ve onun yeryüzüne yayılmış tüm evlatlarının vicdanı ve özgürlüğü Katolikosun şahsında cisimlenir. Her türlü siyasi tutumdan bağımsız olarak, uygar dünyanın benimsediği değerlerin çiğnenmesi Ermenistan devletinin çıkarına hizmet etmez. İstanbul Patrikhanesi Ermeni Apostolik kilisesinin tüm temsilcileri ile dayanışma içinde, onların dillendirdiği itiraza katıldığını beyan ederken kilisenin önderi Katolikos Karekin II. in yanında olduğumuzu da açıklarız.” *

Ermenistan Başbakanı Paşinyan olaydan sonra 29 Mayıs’ta şu açıklamayı yapmıştı:

“Tüm Ermeniler Katolikosu liderliğindeki hareketin, önceki gün resmi tören etkinliklerini engellemeye yönelik eylemlerde bulunduğunu, dün Patrik Hazretlerinin resmi tören alanına yaklaştığında da polisin sadece böyle bir niyet olup olmadığını tespit etmeye çalıştığını belirtmeliyiz. Patrik Hazretleri, siyasi destekçilerinin yanına gelerek, liderliğini yaptığı hareketin başlattığı engelleyici ve provokatif eylemleri sürdürmek için mi, yoksa başka amaçlarla mı geldi? Ziyaretin sadece tören amaçlı olduğu yönünde güvence alınınca Patrik Hazretleri’ne, devlet tören alanı olan Sardarapat Anıt Kompleksine giriş izni verildi.”

Paşinyan 2018’deki Kadife Devrim’den sonra II. Karekin’i görevden uzaklaştırmak istemiş ancak süreç sonuçsuz kalmıştı. Paşinyan Katolikos’u Ermenistan’ın eski yöneticilerine yakın olmakla suçluyor.

*(Çeviri: Agos)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30405/patrikhane-den-ermenistan-da-yasanan-gelismelerle-ilgili-aciklama